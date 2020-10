NFL: pronostici settima giornata

Il week 7 della NFL inizierà con il Thursday Night Football, continuerà domenica notte e si concluderà con il Monday Night. Siamo quasi al giro di boa del campionato e le aspettative di alcune squadre non si sono ancora spente infatti cercheranno una vittoria.

Philadelphia Eagles vs New York Giants

Giovedì 02:20 a.m.

Giants freschi vincitori della loro prima partita stagionali cercheranno di impensierire la difesa delgli Eagles, anche se mancheranno Barkley e Shepard. Per gli Eagles ritornerà Ertz che darà un certo peso all’attacco ma sarà la continuità di Wentz a decidere la partita. Entrambe le difese hanno la possibilità di arginare l’attacco corrispettivo ma a confronto la difesa di Phila può dare più sicurezza.

Pronostico: vittoria Eagles 24 a 17

Atlanta Falcons vs Detroit Lions

Domenica 6:00 p.m.

I Falcons risorgono dall’inferno grazie al nuovo coach ad interim Morrys e al suo giocatore più forte Julio Jones. Jones e Ryan hanno giocato una splendita ultima partita e contro i Lions devono prendersi un vittoria casalinga che manca da un po’. Ryan con Jones e con Ridley ha un supporto maggiore rispetto ai Lions che sperano in una buona serata di Stafford. Comunque questi Lions non bisogna sottovalutarli perché in alcune partite possono stupire.

Pronostico: vittoria Falcons 31 a 28

Cincinnati Bengals vs Cleveland Browns

Domenica 6:00 p.m.

I Browns arrivano a questa partita con una sonora batosta da parte di una diretta avversaria per i playoff quindi in questo match vorranno riscattarsi e trovare un continuità alla manovra offensiva sopratutto per Mayfield che nell’ultima partita non é risultato positivo. I Bengals proveranno ad impesierire la difesa di Cleveland dal momento che non é una delle migliori della lega. La “battaglia dell’Ohio” sarà tosta e imprevedibile ma sostanzialmente sarà Mayfield a deciderla in positivo o in negativo.

Pronostico: vittoria Browns 27 a 23

Houston Texans vs Green Bay Packers

Domenica 6:00 p.m.

I Packers vorranno dimenticare la brutta prestazione offensiva avuta contro Tampa e il viaggio a Houston farà bene al pacchetto di attacco visto che la difesa dei Texans in questa stagione non fa la differenza, anzi é molto perforabile. Watson proverà tener testa a Rogers ma sarà molto difficile poichè la difesa di Green Bay regge bene le corse. Packers favoriti sui Texans

Pronostico: vittoria Packers 37 a 21



New Orleans Saints vs Carolina Panthers

Domenica 6:00 p.m.

I Saints conoscono bene Bridgewater e cercheranno di portare più blitz possibili contro di lui. Inoltre stanno bene con la secondaria di difesa e hanno alzato le yard lanciate a Thomas. McCaffrey salterà anche questa partita e si farà sentire la sua mancanza al Superdome. Le chiavi della partita saranno in mano sua quindi dipenderà come la difesa lo bloccherà.

Pronostico: vittoria Saints 31 a 20

New York Jets vs Buffalo Bills

Domenica 6:00 p.m.

I Jets non hano molto da dire in questa partita anche se i Bills non arrivano in formissima. La partita della AFC Est é abbastanza prevedibile visto che i Jets non hanno vinto un partita e nell’ultima non hanno nemmeno segnato un punto. Per i Bills sarà una buon banco di prova dei propri mezzi e può essere anche una mini fuga in ottica della propria franchigia.

Pronostico : vittoria Bills 31 a 10

Tennessee Titans vs Pittsburgh Steelers

Domenica 6:00 p.m.

La partita più attesa del weekend, nella quale gli Steelers cercheranno di mantenere la striscia di vittorie. La linea difensiva dei Pitts é molto forte sia per lanci sia per corse ma hanno perso per infortunio il linebacker Bush. Per vincere contro i Titans bisogna contenere Henry e senza Bush sarà difficile. I Titans hanno una difesa che non ha ottime percentuali per i lanci passati e Roethlisberger è in uno stato di grazia così da far molto male.

Pronostico: vittoria Steelers 27 a 23

Washington Football Team vs Dallas Cowboys

Domenica 6:00 p.m.

Andy Dalton inizierà da titolare la partita e se Elliott gli darà una mano sarà più semplice per lui portare a casa una vitoria che serve come l’oro per mantenere il primato nella loro franchigia. La difesa dei Cowboys sembra sempre perforabile ma con un attacco come quelo di Washington può e deve fare bene. Washington se contuinua così finirà con una sola vittoria a fine stagione

Pronostico: vittoria Cowboys 27 a 10

Arizona Cardinals vs Seattle Seahawks

Domenica 9:05 p.m.

Seahawks arrivano dal il turno di riposo e ritrovano la prima linea d’attacco Adams, invece i Cardinals arrivano da una settimana corta con l’infortunio del loro difensore piu forte, Chandler Jones. Se i Cardinals non metteranno pressione a Wilson la partita si farà molto dura. Murray dall’altra parte dovrà ripetere la performance della scorsa partita per pensara alla vittoria.

Pronostico: vittoria Seahacks 29 a 27

Denver Broncos vs Kansas City Chiefs

Domenica 9:25 p.m.

I Broncos sono bravi contro le corse e avendo contro un certo Mahomes il match per loro non ha molto da dire. Per battere i Chiefs devi avere una ottima difesa e un grande attacco cose che mancano a Denver, quindi sarà una partita a senso unico Kansas. Sarà interessante vedere come si inserirà il nuovo aquisto di Kansas City il runnig back L.Bell

Pronostico: vittoria Chiefs 30 a 13

Los Angeles Chargers vs Jacksonville Jaguars

Domenica 9:25 p.m.

Jacksonville ha alcune carte da giocare per la vittoria ma la buona difesa dei Chargers é in grado di far male a Minshew così da farlo stare in campo pochi drive. Il punto focale sarà come gestiranno le giochate gli Jaguars perché dall’altra parte si troveranno un certo Herbert che nella sua prima stagione da rookie sta sorprendendo al di sopra delle aspettative.

Pronostico: vittoria Chargers 31 a 20

New England Patriots vs San Francisco 49ers

Domenica 9:25p.m.

L’attacco dei 49ers nella scorsa partita ha giocato in maniera deliziosa ritrovando le abilità degli uomini chiave con chiamate creative, se riusciranno in queste giocate sarà facile vincere. Per Newton e il resto dell’attacco dei Pats sarà dura scalfire la difesa, dovranno giocare la partita perfetta.

Pronostico: vittoria 49ers 27 a 17

Las Vegas Riders vs Tampa Bay Buccaneers

Lunedi 1:20 a.m.

Ricodate quando i Raiders volevano prendere Tom Brady? Un motivo c’era e si sta vedendo. Il motivo è che Brady ti alza l’asticella del gioco. E se poi aggiungiamo una difesa che sa arginare bene i quarterback che non fanno tanto movimento, per i Raiders si prospetta in un match ostico e dovrà ripetere la prestazione ottenuta contro i Chiefs.

Pronostico: vittoria Tampa 38 a 29

Los Angeles Rams vs Chicago Bears

Martedì 1:05 a.m.

Due squadre molto simili si affrontano infatti sono due delle migliori difese della lega dove troviamo da una parte Mack e dall’altra Donalds. Invece in attacco si affronteranno Foles con Montgomery e Goff con Henderson coppie di giocatori molto simili di caratteristiche. Quindi sarà una partita giocata punto dopo punto e solo una giocata da campione potrà la vittoria.

Pronostico: vittoria Rams 27 a 20