Dove vedere Atalanta Liverpool streaming e diretta Tv Champions League

Martedì 3 Novembre, alle ore 21:00, andrà di scena il match valido per il terzo turno della fase a gironi del match di Champions League tra Atalanta Liverpool. Le due compagini si sfideranno al Gewiss Stadium di Bergamo. Il match si svolgerà a porte chiuse: la presenza del pubblico sugli spalti non è prevista viste le restrizioni derivanti dall’emergenza coronavirus.

Atalanta Liverpool: la presentazione del match

L’Atalanta si avvicina al match reduce da una sconfitta e una vittoria in campionato. La Dea, infatti, ha vinto contro il Crotone per 2-1 in trasferta, grazie ad una doppietta di Muriel, e nel turno precedente ha perso per 3-1 in casa contro la Sampdoria di mister Ranieri. Nello scorso turno di Champions League i nerazzurri hanno pareggiato in rimonta contro l’Ajax: decisiva la doppietta di Duvan Zapata. Il Liverpool si avvicina alla gara reduce dalla vittoria in Premier League contro il West Ham per 2-1, reti di Salah e D.Jota. In Champions League i Reds hanno vinto contro il Midtjylland per 2-0. Dove vedere Atalanta Liverpool streaming e diretta Tv?

Atalanta Liverpool streaming e diretta Tv Champions League

Atalanta Liverpool gara in programma martedì 3 novembre alle ore 21:00, match valido per il terzo turno della fase a gironi di Champions League, sarà visibile in esclusiva su Sky, canale 201. I possessori del decoder Sky Q potranno seguirlo anche in 4K HDR. Chi invece dovesse avere la necessità di seguire la gara anche fuori casa può usufruire di Sky Go.