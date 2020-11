Dove vedere Avellino Catanzaro streaming e diretta Tv Serie C

Domenica 8 Novembre, alle ore 15:00, andrà di scena il match valido per la nona giornata del campionato di Serie C girone C tra Avellino Catanzaro. Le due compagini si affronteranno allo Stadio Partenio-Lombardi di Avellino. Il match si disputerà a porte chiuse, in assenza di pubblico e tifosi, viste le restrizioni derivanti dall’emergenza Coronavirus.

Avellino Catanzaro: la presentazione del match

L’Avellino si avvicina al match reduce dai derby contro Casertana e Turris. Quattro i punti raccolti dai Lupi in occasione delle due sfide. Vittoria in casa per 3-1 contro la Casertana, con Maniero mattatore, e pareggio, sempre al Partenio, per 2-2 contro la neopromossa Turris. L’Avellino è tra le pretendenti alla promozione diretta in Serie B e sicuramente a caccia di punti preziosi contro una diretta concorrente come il Catanzaro. Il Catanzaro si avvicina alla gara reduce dalla pesante sconfitta per 5-1 in trasferta contro la Ternana e dal pareggio per 1-1 in casa contro il Palermo. Avellino Catanzaro streaming e diretta Tv, dove vedere il match di Serie C?

Avellino Catanzaro streaming e diretta Tv Serie C

Avellino Catanzaro gara in programma domenica 8 Novembre alle ore 15:00, match valido per la nona giornata del campionato di Serie C girone C, sarà visibile sulla piattaforma Eleven Sports. La partita potrà essere seguita in streaming su Smart TV, PC, Tablet e smartphone scaricando gratuitamente l’app di Eleven Sports. Una volta scaricata l’applicazione basterà registrarsi e decidere quale promozione acquistare.