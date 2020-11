Dove vedere Brescia Frosinone streaming e diretta Tv Serie B

Sabato 28 Novembre, alle ore 14:00, andrà di scena il match valido per la nona giornata del campionato di Serie B tra Brescia Frosinone. Le due compagini si sfideranno allo Stadio Mario Rigamonti di Brescia. La gara si terrà a porte chiuse viste le restrizioni derivanti dall’emergenza coronavirus.

Attiva ora DAZN a 9,99€/mese. Guarda la nostra programmazione sportiva live e on demand

Brescia Frosinone: la presentazione del match

Il Brescia si avvicina al match reduce da un pareggio e una sconfitta nelle ultime due giornate di campionato. Le Rondinelle, infatti, hanno pareggiato per 2-2 in casa contro il Venezia ed hanno perso per 3-0 in trasferta contro l’Empoli. Lombardi attualmente decimi in classifica a quota nove punti. Il Frosinone si avvicina al match reduce da due sconfitte consecutive nelle ultime due uscite stagionali. I ciociari, infatti, hanno perso per 2-0 sia contro il Monza in trasferta sia contro il Cosenza in casa. I gialloblu sono settimi in classifica a quota 13 punti. Dove vedere Brescia Frosinone streaming e diretta tv?

Brescia Frosinone streaming e diretta Tv Serie B

Brescia Frosinone in programma sabato 28 Novembre alle ore 14:00, gara valida per la nona giornata del campionato di Serie B, sarà visibile su DAZN. L’offerta della Tv online si caratterizza per un’elevata flessibilità ed è accessibile su smart Tv, PC, smartphone, tablet e console videogiochi. Attiva ora il tuo abbonamento a 9,99€/mese.