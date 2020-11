Dove vedere Islanda Italia Under 21 streaming e diretta Tv

Giovedì 12 Novembre, alle ore 14:15, andrà di scena il match valido per le qualificazioni ai prossimi Europei di categoria tra Islanda Italia Under 21. Le due compagini si sfideranno allo Stadio Víkingsvöllur con sede a Reykjavík.

Islanda Italia Under 21: la presentazione del match

L’Islanda Under 21 si avvicina alla gara reduce da ben due vittorie nelle ultime due gare del girone di qualificazione. L’Islanda, infatti, ha vinto in casa per 1-0 contro la Svezia ed ha vinto anche in trasferta per 2-0 contro Lussemburgo. L’Italia Under 21, invece, si avvicina alla gara reduce da una sconfitta e una vittoria nel girone di appartenenza. Gli Azzurri, infatti, hanno perso per 3-0 in trasferta contro la Svezia ed hanno vinto in casa contro l’Irlanda per 2-0 con gol di Sottil e Cutrone. L’Italia è prima in classifica nel gruppo A a quota 16 punti. L’Islanda è quarta a quota 15 punti. Islanda Italia Under 21 streaming e diretta Tv, dove vedere il match?

Islanda Italia Under 21 streaming e diretta Tv

Islanda-Italia Under 21 sarà visibile come sempre sui canali Rai. La sfida potrà essere seguita in diretta e in esclusiva su Rai 2. Sarà possibile seguire Islanda-Italia Under 21 anche in diretta streaming. Basterà collegarsi al sito Rai, oppure scaricando l’applicazione Rai Play, gratuita e reperibile su tutti i dispositivi come pc, notebook, smartphone e tablet.