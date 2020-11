Real Madrid, Casemiro e Hazard positivi. Presenti contro l’Inter

Il coronavirus continua a dilagare a macchia d’olio in tutto il mondo, anche il calcio, nonostante le misure di sicurezza, riscontra continuamente dei positivi. Ultima società a darne annuncio è il Real Madrid, il quale comunica la notizia con un comunicato sul sito ufficiale: “Il Real Madrid comunica che i nostri giocatori Casemiro ed Eden Hazard sono risultati positivi ai test per Covid-19 realizzati venerdì mattina. Tutti gli altri giocatori, lo staff e gli impiegati che lavorano con loro hanno dato esito negativo. Allo stesso modo si conferma che tutti i test effettuati questa mattina hanno dato tutti esito negativo, ad eccezione di quelli di Hazard e Casemiro”.

Real, i due positivi in campo anche contro l’Inter

Una settimana fa era risultato positivo Militao che ha saltato la sfida di Champions League contro l’Inter, a differenza dei due nuovi positivi che invece erano in campo per la terza gara della fase a gironi. A Madrid, martedì scorso, Stefano Casemiro è stato in campo per tutta la durata della gara, mentre Eden Hazard ha lasciato il campo di gioco dopo 63 minuti.

I due giocatori resteranno fuori dalla squadra per la partita di domani contro il Valencia e negli impegni previsti con le rispettive nazionali che si giocheranno a breve.