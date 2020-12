Dove vedere Atalanta Midtjylland streaming e diretta Tv Champions League

Martedì 1 Dicembre, alle ore 21:00, andrà di scena il match valido per la fase a gironi del gruppo D di Champions League tra Atalanta Midtjylland. Le due compagini si sfideranno al Gewiss Stadium di Bergamo. La partita si terrà a porte chiuse viste le restrizioni derivanti dall’emergenza coronavirus.

Atalanta Midtjylland: la presentazione del match

L’Atalanta si avvicina al match reduce da un pareggio è una sconfitta nelle ultime due giornate di campionato. La Dea, infatti, ha pareggiato in trasferta contro lo Spezia per 1-1 ed ha perso in casa contro il Verona per 2-0. Decisamente meglio nell’ultimo impegno europeo, quando i nerazzurri hanno vinto contro il Liverpool per 2-0 ad Anfield. All’Atalanta serve una vittoria per ipotecare il passaggio del turno. Il Midtjylland si avvicina alla gara reduce da una vittoria e un pareggio in campionato. I danesi hanno vinto in trasferta per 2-1 contro l’AGF ed hanno pareggiato per 0-0 in casa contro l’Aalborg. In Champions, invece, sono reduci dalla sconfitta contro l’Ajax per 3-1. Dove vedere Atalanta Midtjylland streaming e in diretta Tv?

Atalanta Midtjylland streaming e diretta Tv Champions League

Atalanta Midtjylland in programma martedì 1 dicembre alle ore 21:00, match valido per la fase a gironi di Champions League, sarà visibile su SKY SPORT ARENA e SKY SPORT (canale 253 satellite) e anche in chiaro su Canale 5. I possessori del decoder Sky Q potranno seguirlo anche in 4K HDR. Chi invece dovesse avere la necessità di seguire la gara anche fuori casa può usufruire di Sky Go.