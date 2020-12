La Serie C arriva su Sky: si comincia già domani con la diretta di tre partite

A partire dalla giornata di domani sarà possibile vedere la Serie C su Sky. Come dichiarato dalla stessa emittente televisiva, Sky trasmetterà fino a 15 partite per ogni giornata di Serie C in diretta pay-per-view su Sky Primafila. Da domani, mercoledì 9 dicembre, sarà possibile acquistare i singoli incontri al prezzo di 4,99 euro a partita. Si comincia con le prime tre partite in programma alle ore 15: Piacenza-Novara (Sky Sport 251), Fermana-Arezzo (Sky Sport 252) e Avellino-Bisceglie (Sky Sport 253).

La Serie C sbarca su Sky

Inoltre, la Serie C sarà in onda anche con il programma di approfondimento Area C, introdotto nel palinsesto di Sky Sport, e in onda tutti i martedì a partire dalle ore 17:00, con la visione di tutti gli highlights, interviste e commenti per ogni turno di campionato. L’approfondimento è condotto da Erika Calvani, insieme a Gianluca Di Marzio e Luca Marchetti. Tutti i gol di giornata saranno visibili invece già dal lunedì a partire dalle 21.30 sempre su Sky Sport 24.

L’iniziativa fa seguito alle dichiarazioni rilasciate di recente dal presidente della Serie C Ghirelli: “I presidenti hanno ragione di difendere gli interessi dei propri club. A Luigi De Laurentiis vorrei assicurare che la trattativa con Sky è un obiettivo di Lega Pro. È arrivato ad una conclusione per il Bari ? Sarebbe un’ottima notizia. Aspetto l’accordo. Per quanto riguarda Eleven sono anche io alla ricerca della risoluzione dei problemi con un obiettivo: assicurare alle sessanta tifoserie di poter vedere la partita del proprio club, consentire che gli sponsor abbiano visibilità, affiancare i presidenti per metterli nelle migliori condizioni”.