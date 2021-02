Chris Froome analizza la sua condizione fisica che sta andando sempre più a migliorarsi in queste prime corse del 2021. Attualmente è impegnato nell’UAE Tour, e ai microfoni di Velonews ha spiegato la sua condizione fisica: “Personalmente, mi sento sempre meglio man mano che la gara va avanti. Ho sicuramente bisogno di più di queste corse, ma passo dopo passo, si spera, le cose si metteranno bene per me”.

Froome durante la tappa con l’arrivo in salita, ha anche aiutato il compagno di squadra Ben Hermans: “Nel finale ho cercato di resistere il più a lungo possibile, per usare questo lavoro come preparazione per le prossime gare e per mettermi un po’ alla prova, così come per aiutare Ben Hermans per il finale”.

Chris Froome analizza la sua condizione fisica. Le dichiarazioni sul prossimo obiettivo

Chris Froome non nasconde comunque che nonostante stia partecipando a diverse corse, il suo obiettivo principale resta la conquista del quinto Tour de France. In un’intervista rilasciata al The Guardian ha sottolineato: “Sarà un compito difficile, ma, con quattro titoli, sono arrivato molto vicino al record di cinque. Non c’è niente che mi trattenga più, quindi mi piacerebbe provare al meglio delle mie possibilità e ottenere il mio quinto Tour. Dipende molto dalla mente, spero che il corpo la seguirà. Ora non provo più dolore quando sono in bicicletta”.