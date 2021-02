Dove vedere Bologna-Lazio: streaming e diretta Tv. SKY o DAZN?

DOVE VEDERE BOLOGNA-LAZIO, STREAMING E DIRETTA TV – SERIE A –

La 24^ giornata di Serie A prevede l’anticipo allo Stadio Renato Dall’Ara tra Bologna-Lazio, sabato 27 febbraio 2021 ore 18. La gara verrà arbitrata da P. Giacomelli.

Il Bologna, che alloggia in dodicesima posizione con 25 punti accumulati in 23 giornate, cerca di raggiungere l’obiettivo salvezza. Mihajlovic si ritrova ad ospitare la sua ex squadra da giocatore, ma la sua formazione cerca punti importanti e cercherà di approfittare della stanchezza che la partita di Champions League portato agli uomini di Inzaghi. L’ultima giornata ha visto i rossoblù pareggiare 1-1 su un importante campo, contro una squadra ben organizzata, il Sassuolo. La squadra emiliana vorrà continuare la scia positiva del mese di febbraio, 2 pareggi e 1 vittoria, la Lazio dovrà fare attenzione. Il tecnico non potrà contare sugli infortunati Santander e Farago; Hickey assente perché squalificato.

La Lazio arriva da un brutto tonfo in Champions League. La squadra allenata da Simone Inzaghi ha perso 4-1 contro il Bayern Monaco all’Olimpico. La stanchezza e la delusione potrebbero prevalere sulla gara contro il Bologna, questa sarà una prova importante per gli aquilotti. I biancocelesti in campionato hanno vinto l’ultima gara, anche se di misura, contro la Samp, vorranno continuare la risalita verso le zone alte della classifica per conquistare l’obiettivo stagionale in classifica: la qualificazione alla Champions League. La Lazio al momento è in sesta posizione con 43 punti. Inzaghi, contro i rossoblù, dovrà fare a meno di Luis Felipe e Radu.

I precedenti tra le due formazioni sorridono alla squadra di Simone Inzaghi. Il Bologna negli ultimi anni è riuscito a battere la Lazio solamente nella stagione 2011/2012. Da quel match si contano sette pareggi e otto vittorie per i biancocelesti.

Dove vedere Bologna-Lazio, streaming e diretta Tv

La sfida Bologna-Lazio verrà trasmessa in esclusiva ed in diretta sui canali di Sky. Nello specifico la partita si potrà seguire su Sky Sport Serie A (202 del satellite, 473 e 483 del digitale) e Sky Sport (251 del satellite). La partita verrà trasmessa in streaming e potrà essere seguita attraverso SkyGo, disponibile su tutti i dispositivi come smartphone, tablet, tv. Oltre a SkyGo, la partita si potrà guardare anche su NowTv, servizio di live streaming e on demand di Sky.