Dove vedere Taranto Picerno, streaming gratis Serie D e diretta TV in chiaro?

Oggi pomeriggio, alle ore 14.30, allo stadio “Iacovone”, il Taranto di Pasquale Laterza ospiterà il Picerno di Ciro Ginestra, il match è valido per la 18.a giornata del girone H del campionato di Serie D. Prima di scoprire dove vedere Taranto Picerno in diretta tv e streaming, analizziamo il momento delle due squadre in questo campionato con le due compagni in lotta per la promozione diretta.

Il Taranto che ha 27 punti (7 vittorie, 6 pareggi e 1 sconfitta) ed è reduce dalla vittoria interna per 2-0 contro il Lavello. I lucani, invece, sono a +1 proprio sul Taranto con 28 punti (7 vittorie, 7 pareggi e 2 sconfitte) e nelle ultime due gare ha ottenuto 2 pareggi di fila contro Fasano e Sorrento, entrambe terminate 2-2.

Taranto-Picerno sarà diretta dal signor Enrico Gemelli di Messina, coaudiuvato dai signori Simone Asciamprener Rainieri di Milano e Alessio Miccoli di Lanciano.

Taranto Picerno diretta TV e streaming

Il match Taranto-Picerno, valido per la 18.a giornata del girone H del campionato di Serie D, verrà trasmesso in diretta ed in esclusiva per la regione Puglia e Basilicata sul canale 85 del digitale terrestre. La gara sarà visibile anche in streaming consultando il sito www.canale85.it e persino sulla pagina Facebook di “Canale 85”. Inoltre gli aggiornamenti Live verranno forniti sulle due pagine social delle due società.