Probabili formazioni Milan Stella Rossa: le scelte di Pioli e Stankovic

Giovedì 25 febbraio, alle ore 21:00, andrà di scena il match valido per il ritorno dei sedicesimi di finale di Europa League tra Milan Stella Rossa. Le due compagini si sfideranno allo Stadio San Siro di Milano. La partita si terrà a porte chiuse viste le restrizioni derivanti dall’emergenza Coronavirus.

Probabili formazioni Milan Stella Rossa

Milan (4-2-3-1): 99 G. Donnarumma; 2 Calabria, 23 Tomori, 13 Romagnoli, 19 Theo Hernandez; 8 Tonali, 18 Meite, 79 Kessie; 7 Castillejo, 33 Krunic, 10 Calhanoglu, 17 Leao. A disposizione: (90 A. Donnarumma, 1 Tatarusanu, 20 Kalulu, 5 Dalot, 46 Gabbia, 24 Kjaer,12 Rebic, 8 Tonali, 56 Saelemaekers, 11 Ibrahimovic) All.: Pioli.

Stella Rossa (3-4-3): 82 Borjan 6 Pankov,19 Milunovic, 5 Degenec; 77 Gobeljic, 8 Kanga, 20 N. Petrovic, 35 Sanogo; 31 Ben Nabouhane, 4 Ivanic, 16 Falcinelli. A disposizione: (1 Popovic, 2 Gajic, 7 Bakayoko, 9 Pavkov, 11 Falco, 55 S. Srnic, 92 Vukanovic). All.: Stankovic

Arbitro: Gil Manzano (Spa).

Milan Stella Rossa: la presentazione del match

Il Milan si avvicina alla sfida di Europa League reduce da due sconfitte consecutive nelle ultime due giornate di campionato. I rossoneri hanno perso in trasferta contro lo Spezia per 2-0 ed hanno perso nel derby contro l’Inter per 3-0. La Stella Rossa, invece, si avvicina alla gara reduce da due vittorie consecutive nel massimo campionato serbo. La squadra di Stankovic ha vinto contro il Rednicki e lo Spartak Subotica e comanda la classifica di Superliga a quota 62 punti. La partita d’andata che si è disputata a Belgrado è terminata 2-2.