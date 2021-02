Probabili formazioni Napoli Granada: le scelte di Gattuso e Martinez

Giovedì 25 febbraio, alle ore 18:55, andrà di scena il match valido per il ritorno dei sedicesimi di finale di Europa League tra Napoli Granada. Le due compagini si sfideranno allo Stadio Diego Armando Maradona di Napoli. La partita si terrà a porte chiuse viste le restrizioni derivanti dall’emergenza Coronavirus.

Probabili formazioni Napoli Granada

Napoli (4-3-3): 1 Meret, 22 Di Lorenzo, 19 Maksimovic, 26 Koulibaly, 6 Mario Rui, 8 Ruiz, 5 Bakayoko, 20 Zielinski, 7 Elmas, 21 Politano, 24 Insigne. A disp: (16 Contini, 46 Idasiak, 33 Rrahmani, 3 Zedadka, 31 Ghoulam, 38 Costanzo, 68 Lobotka, 56 D’Agostino, 58 Cioffi, 14 Mertens, 61 Labriola). All.: Gattuso.

Granada (4-3-3): 1 Rui Silva, 2 Foulquier, 22 Duarte, 6 German, 15 Neva, 19 Montoro, 4 Gonalons, 8 Etechi, 11 Machis, 23 Molina, 24 Kenedy. A disp: (13 Aaron, 31 Arnau, 20 Vallejo, 26 Soro, 12 Quina, 14 Vico, 3 Nehuen, 28 Ruiz, 10 Puertas, 16 Diaz, 9 Soldado, 7 Suarez). All.: Martinez.

Arbitro: Siebert (Germania).

Napoli Granada: la presentazione del match

Il Napoli si avvicina al match reduce da una vittoria e una sconfitta nelle ultime due giornate di campionato. I partenopei hanno vinto in casa contro la Juventus per 1-0 ed hanno perso in trasferta per 4-2 contro l’Atalanta. Il Granada, invece, si avvicina alla sfida di Europa League reduce da due sconfitte consecutive nelle ultime due uscite stagionali. Gli spagnoli hanno perso contro l’Atletico Madrid in casa per 2-1 ed hanno perso anche in trasferta per 3-2 contro l’Huesca. La gara d’andata tra Napoli e Granada è terminata 2-0 per la squadra allenata da Martinez.