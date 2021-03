Il Calcio Catania cambia volto. La squadra rossazzurra ha deciso di dare una svolta a questa stagione. Dopo le trattative che hanno quasi portato il ricco avvocato americano Sergio Tacopina ad acquistare il 100% delle quote societarie, la dirigenza cambia anche in panchina. Al momento, secondo Tuttomercatoweb, Francesco Baldini dovrebbe essere il successore del tecnico Raffaele.

Baldini: verso il Calcio Catania con un curriculum di tutto rispetto

Francesco Baldini è un uomo che conosce bene il mondo del calcio. Nella sua carriera da calciatore ha indossato le casacche di Juventus e Napoli. Ha esordito tra i professionisti nel 1994, quando Giovanni Trapattoni lo fece esordire nella partita vinta dai bianconeri contro l’Udinese. Dopo due anni passati nella serie cadetta con la Lucchese, nella stagione 1995-1996 il difensore torna in serie A perchè acquistato dal Napoli. Ai piedi del Vesuvio trascorre svariate stagioni, raggiungendo persino una finale di Coppa Italia poi persa contro il Vicenza. A partire dal 1998-1999 diventa capitano dei partenopei. Flagellato dagli infortuni alla fine decide di andare al Genoa dove conquista varie promozioni per poi finire la sua carriera da professionista nei campionati di San Marino.

La carriera di Baldini da allenatore

Come allenatore esordisce nella stagione 2011/2012 al Bologna, guidando prima gli allievi nazionali per poi passare alla Primavera. Ha anche guidato le giovanili di Roma (dove ha vinto il campionato di categoria) e Juventus. Nel luglio 2019 viene assunto dalla Trapani in serie C dove resta per cinque mesi. L’avventura nella squadra granata dura fino al dicembre dello stesso anno. La società rossazzurra punta alla voglia di riscatto dell’allenatore di Massa per risollevare le sorti della squadra. Infatti nelle ultime cinque giornate di campionato ha portato a casa soltanto quattro punti collezionando 3 sconfitte, 1 pareggio ed una sola vittoria. La formazione dell’Elefante attualmente si trova al settimo posto con 43 punti alle spalle del Foggia. Basterà l’ingaggio di Baldini per centrare l’obiettivo play-off?