Calcio, classifica dei migliori marcatori europei: nella top 10 anche la Serie A

La stagione calcistica, tra Coppe europee e le leghe principali, si sta definendo sempre di più. La Champions League si appresta a giocare le gare di ritorno dei quarti di finale, mentre l’Europa League ha appena visto gli accoppiamenti dei prossimi ottavi. In campionato ci sono ancora un po’ di gare da disputare, ma le squadre che hanno dato il meglio sono già in lotta tra i primi posti delle classifiche. I protagonisti dei grandi risultati sono anche loro, i marcatori. Ecco la classifica dei migliori marcatori in Europa, fino ad oggi, anche se mancano ancora 3 mesi di gioco e tutto può succedere.

Calcio, classifica dei migliori marcatori in Europa

Il primo posto è di Robert Lewandowski, l’attaccante polacco del Bayer Monaco, che ha trascinato la squadra alla conquista di tanti titoli, quest’anno ha già messo a segno 28 gol in 22 partite. Sul podio, in seconda posizione, troviamo il nigeriano in forza al Genk, che in 28 gare disputate ha messo in rete 24 gol. Onuachu del Genk è seguito, con appena 1 gol di differenza, da Giorgos Giakoumakis del Venlo; il greco ha segnato 23 gol in 23 gare. Appena fuori dal podio, in quarta posizione, ritroviamo, per il momento, Cristiano Ronaldo, attaccante della Juventus, squadra della Serie A italiana. CR7, nonostante i 36 anni compiuti è anche il più “vecchio” della Top10, ha segnato 19 gol in 20 partite. In quinta posizione c’è André Silva, il 25enne dell’Eintracht con 19 gol in 21 partite. Nella top ten figura un altro giocatore della Serie A, Romelu Lukaku, attaccante dell’Inter che al momento è in decima posizione, con i suoi 18 gol in 23 gare. Ecco tutta la Top10 dei migliori marcatori europei.

Top 10 Migliori marcatori europei

1) Robert Lewandowski (32 / Polonia / Bayern Monaco) – 28 gol in 22 partite (1.864 minuti)

2) Paul Onuachu (26 anni / Nigeria / Genk) – 24 gol in 28 partite (2.215 minuti)

3) Giorgos Giakoumakis (26 anni / Grecia / VVV Venlo) – 23 gol in 23 partite (1.902 minuti)

4) Cristiano Ronaldo (36 anni / Portogallo / Juventus Torino) – 19 gol in 20 partite (1.721 minuti)

5) André Silva (25 anni / Portogallo / Eintracht Francoforte) – 19 gol in 21 partite (1.815 minuti)

6) Lionel Messi (33 anni / Argentina / FC Barcellona) – 19 gol in 23 partite (1942 minuti)

7) Thomas Henry (26 anni / Francia / Leuven) – 19 gol in 25 partite (2239 minuti)

8) Aaron Boupendza (24 / Gabon / Hatayspor) – 18 gol in 23 partite (1527 minuti)

9) Kylian Mbappé (22 anni / Francia / PSG) – 18 gol in 23 partite (1709 minuti)

10) Romelu Lukaku (27 anni / Belgio / Inter) – 18 gol in 23 partite (1775 minuti)