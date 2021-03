Calciomercato Inter: in arrivo un calciatore del Napoli?

Mentre l’Inter di Antonio Conte è concentrata nella corsa a quello che sarebbe il 20esimo scudetto della società nerazzurra, i dirigenti, nonostante l’incertezza sul futuro societario, vigilano sul calciomercato cercando di trovare delle buone ‘occasioni’ per regalare al proprio tecnico nuovi calciatori per migliorare la qualità della rosa.

Sicuramente uno dei reparti meno ‘completi’ dei nerazzurri è quello offensivo in cui, oltre alla LuLa (Lukaku e Lautaro, ndr) e Sanchez, vi è solo Pinamonti che però sembrerebbe non godere della piena fiducia del tecnico Antonio Conte.

Calciomercato Inter: in arrivo un attaccante dal Napoli?

Secondo quanto riportato dal quotidiano spagnolo ‘todofichajes‘, il Napoli avrebbe deciso di lasciar partire Dries Mertens nonostante il rinnovo firmato nella scorsa estate. L’attaccante belga fino ad ora ha totalizzato 6 goal e 7 assist in 26 presenze, in una stagione in cui l’idolo dei tifosi partenopei ha avuto a che fare con alcuni guai fisici che, nel 2021, lo hanno costretto a saltare 13 partite (fonte: transfermarkt).

Come riporta il quotidiano spagnolo, il valore attuale di Mertens sarebbe vicino ai 15 milioni di euro. Sul campione belga oltre al possibile ritorno dell’interesse dell’Inter, vi sarebbero squadre come l’Atletico Madrid, il Valencia, il Siviglia e la Lazio. In seguito vi saranno aggiornamenti…