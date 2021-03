Calciomercato Inter, nerazzurri su un difensore a costo zero

L’Inter cerca di portare nuove forze ad Antonio Conte in vista della prossima stagione. La dirigenza punta anche verso giocatori che possano arrivare con opzioni economiche più convenienti. Il club nerazzurro è molto vicino alla vittoria dello scudetto e prenderà parte alla prossima edizione della Champions League. Antonio Conte ha diverse richieste tra i vari reparti per far fronte ai tanti impegni.

Calciomercato Inter, idea Mustafi Shkodran

L’Inter ha bisogno di rinforzare anche la fase difensiva, guardandosi intorno la dirigenza è arrivata fino in Germania. Gli occhi sono puntati su Mustafi Shkodran, difensore centrale con piede mancino dello Schalke 04. Il giocatore, ex Arsenal, è in scadenza il prossimo giugno, potrebbe arrivare a Milano a parametro zero, quindi la società nerazzurra si è interessata a lui anche per questo motivo. Giocatore d’esperienza, 28 anni, ha militato anche nella Serie A. Mustafi Shkodran è stato un giocatore della Sampdoria nella stagioni tra 2012 e 2014. Piace all’Inter perché oltre che difensore centrale, può essere impiegato anche come terzino, aspetto gradito da Antonio Conte. Le doti del giocatore e l’esperienza fanno al caso giusto della rosa nerazzurra, sommando anche l’aspetto economico che non andrà a gravare sulle finanze societarie, si può dire che Mustafi Shkodran è un ottimo investimento.