Calciomercato Juventus, bianconeri su due giocatori della Liga

La Juventus è sempre più attiva sul mercato. In vista della prossima stagione, dopo il fallimento degli obiettivi di quella in corso, la dirigenza piemontese cerca di rinforzare il proprio organico. Una rosa competitiva e giovane, questo l’obiettivo di Paratici e dello staff bianconero, che hanno puntato due giocatori di rilievo nella Liga spagnola.

Calciomercato Juventus, occhi su Joan Jordan e Kang-In Lee

Due i giocatori della Liga inseguiti dalla Juventus: Joan Jordan del Siviglia e Kang-In Lee del Valencia. Il primo, in forza alla formazione dei biancorossi, è un centrocampista che quest’anno ha dato dimostrazione di grandi qualità. Joan Jordan Moreno, spagnolo, è un centrocampista di 26 anni che ha segnato già 2 gol e ben 7 assist nelle 41 partite giocate con il Siviglia. Il secondo, sudcoreano, classe 2001, è un’attaccante in forza al Valencia. Arrivato in prima squadra nel 2018, quest’anno è stato fondamentale per la formazione di Julen Lopetegui. Kang-In Lee un giovane attaccante la cui continuità in area ha spinto molte società a farsi avanti con il club spagnolo, tra cui la Juve. Il sudcoreano è un giocatore molto versatile che potrebbe essere perfetto per la formazione bianconera: un po’ trequartista, ma anche seconda punta e attaccante esterno. Un jolly per Andrea Pirlo, che farebbe comodo. L’intesa con il Valencia non è semplice, ma la Juventus è in buoni rapporti con gli spagnoli e si potrebbe raggiungere la decisione migliore per il trasferimento del giocatore.