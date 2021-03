Dove vedere Bologna-Sampdoria, streaming e diretta tv. SKY o DAZN?

DOVE VEDERE BOLOGNA-SAMPDORIA – SERIE A –

Il lunch match della 27^ giornata di Serie A è Bologna-Sampdoria. Due formazioni alla continua ricerca di punti salvezza. La partita allo Stadio Dall’Ara verrà arbitrata da M. Irrati.

Il Bologna arriva da due pesanti ko: Napoli e Cagliari, la voglia di riscatto è tanta e la formazione di Claudio Ranieri dovrà fare molta attenzione. Il mese di febbraio era concluso alla grande, con 4 gare senza insuccessi: 2 vittorie e due pareggi. Mihajlovic dovrà fare i conti con molti indisponibili, Farago, Santander, Hickey. Da valutare Tomiyasu e Dijks.

La Sampdoria, dopo due brutte sconfitte, ha ottenuto due importanti pareggi: Genoa e Cagliari. La formazione di Claudio Ranieri ha raccolto 32 punti in 26^ giornate. Anche se la soglia per la salvezza si è abbassata, i 40 punti sono vicini, al momento sono 32, in 10a posizione. L’allenatore non potrà contare su Torregrossa e Colley. In difesa Colley verrà sostituito da uno tra Ferrari o Tonelli. Quagliarella non è al 100%, molto probabilmente partirà dalla panchina, sostituito da Verre o Ramirez.

Dove vedere Bologna-Sampdoria, streaming e diretta Tv

La gara Bologna-Sampdoria verrà trasmessa in esclusiva e in diretta sui canali di DAZN. La partita sarà disponibile anche per i possessori di Sky Q. Chi non possiede un televisore di ultima generazione (Smart) può rimediare collegandolo a un dispositivo come Google Chromecast o Amazon Fire TV Stick, Infine, per chi possiede Sky- DAZN , potrà godersi il confronto tra felsinei e doriani in diretta sul canale satellitare DAZN1 (numero 209).