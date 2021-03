Dove vedere Bologna-Torino Primavera: streaming gratis e diretta tv in chiaro?

Oggi pomeriggio alle ore 15 al Centro Sportivo “Niccolò Galli” si disputerà il match Bologna-Torino, valevole per la dodicesima giornata del campionato Primavera; sarà una gara importante per la zona playout visto che i rossoblu di Luciano Zauri si trovano al quintultimo posto con 15 punti, mentre i granata di Marcello Cottafava al terzultimo con 12.

I precedenti complessivi tra le due squadre sono 14 con i padroni di casa in vantaggio per 8-1 e cinque pareggi; l’ultimo confronto in terra bolognese risale al 21 aprile 2018 con il risultato finale di 0-0; la scorsa stagione il match si disputò solamente nel capoluogo piemontese (5-1 il risultato per i granata il 3 novembre 2019), visto poi lo stop del campionato per l’emergenza Coronavirus. Nel prossimo turno in programma sabato 6 marzo il Bologna sarà impegnato sul campo dell’Ascoli (ore 11), il Torino in casa contro l’Empoli (ore 15).

L’arbitro dell’incontro sarà Federico Longo della sezione A.I.A di Paola (Cosenza), coadiuvato dagli assistenti Maicol Ferrari di Rovereto (Trento) ed Egidio Marchetti di Trento.

Dove vedere Bologna-Torino Primavera in tv e streaming

Il match Bologna-Torino, valevole per la dodicesima giornata del campionato Primavera (calcio d’inizio ore 15), sarà visibile sia sul canale Sportitalia (visibile in chiaro e gratuitamente sul canale 60 del digitale terrestre) sia su SI Solo Calcio, uno dei canali tematici del bouquet SI Smart, a disposizione per i possessori di un televisore HbbTv. Sarà possibile la fruizione della gara anche attraverso la App Sportitalia, scaricabile gratuitamente con versioni disponibili per dispositivi IOS e Android e visibile anche su Google Chromecast e Amazon Fire.

Per chi non potesse vedere il match in tv, potrà farlo attraverso lo streaming (gratuito), dove basterà cliccare il sito del canale (www.sportitalia.com). Un’ultima modalità di vedere la partita sarà quella di aver in possesso l’abbonamento a Torino Channel (canale 234 del decoder Sky).