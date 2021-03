Dove vedere Inter-Lazio Coppa Italia Primavera: streaming gratis e diretta tv in chiaro?

Oggi alle ore 13 presso il Centro Sportivo “Suning Y.D.C.” di Milano sarà in programma Inter-Lazio, match valevole per i quarti di finale della Coppa Italia Primavera. Sulla carta i nerazzurri del tecnico Armando Madonna partono largamente favoriti visto che hanno chiuso il girone d’andata del campionato al secondo posto con 29 punti (a -2 dalla capolista Roma), mentre i biancocelesti di mister Leonardo Menichini al penultimo con 11 punti (solamente due vittorie).

Nella competizione Nazionale, l’Inter era stata esentata dai turni eliminatori cominciando il suo percorso dagli ottavi di finale sconfiggendo in casa il Crotone per 3-0; la Lazio invece ha battuto nei due turni preliminari sempre per 3-1, il Cosenza (in casa) e il Napoli in (trasferta), mentre agli ottavi i campioni d’Italia dell’Atalanta, (3-1 a Bergamo).

Ricordiamo che se alla fine dei novanta minuti il risultato fosse ancora di parità si disputeranno i tempi supplementari ed eventualmente i calci di rigore; chi avrà la meglio nella gara odierna in semifinale (14 aprile) affronterà la vincente dell’altro quarto di finale che vedrà opposte Cagliari-Verona (Fiorentina-Juventus e Genoa-Empoli le altre due gare).

Dove vedere Inter-Lazio Coppa Italia Primavera in tv e streaming

Il match Inter-Lazio, valevole per i quarti di finale della Coppa Italia Primavera (calcio d’inizio ore 13), sarà visibile sia sul canale Sportitalia (visibile in chiaro e gratuitamente sul canale 60 del digitale terrestre) sia su SI Solo Calcio, uno dei canali tematici del bouquet SI Smart, a disposizione per i possessori di un televisore HbbTv. Sarà possibile la fruizione della gara anche attraverso la App Sportitalia, scaricabile gratuitamente con versioni disponibili per dispositivi IOS e Android e visibile anche su Google Chromecast e Amazon Fire.

Per chi non potesse vedere il match in tv, potrà farlo attraverso lo streaming (gratuito), dove basterà cliccare il sito del canale (www.sportitalia.com).