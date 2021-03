Dove vedere Juventus Atalanta Primavera 1, streaming gratis e diretta tv in chiaro?

Questo pomeriggio, alle ore 17, presso il centro sportivo di “Vinovo” la Juventus di Andrea Bonatti ospiterà l’Atalanta di Massimo Brambilla, il match è valido per la 16.a giornata del campionato di Primavera 1. Prima di scoprire dove vedere Juventus Atalanta Primavera 1 in diretta tv e streaming, analizziamo il momento delle due squadre in questo campionato.

I bianconeri sono quarti con 25 punti (7 vittorie, 4 pareggi e 4 sconfitte) e sono reduci dalla sconfitta esterna contro il Cagliari (3-0). I bergamaschi, invece, occupano la 7.a posizione con 22 punti (6 vittorie, 4 pareggi e 5 sconfitte) e nell’ultimo turno hanno pareggiato contro l ‘Inter (0-0). Match che si preannuncia fondamentale per entrambe con la Juventus che vuole avvicinare il secondo posto e l’Atalanta che vuole agganciare il sesto posto, valido per i play-off.

Juventus-Atalanta sarà diretta dal signor Federico Longo di Paola, coaudiuvato dai signori Emilio Micalizzi di Palermo e Giuseppe Trischitta di Messina.

Dove vedere Juventus Atalanta Primavera 1 in tv e streaming

Il match Juventus Atalanta, valevole per la 16.a giornata del campionato di Primavera 1 (calcio d’inizio fissato alle ore 17), sarà visibile gratuitamente su Sportitalia e su SI Solo Calcio. Questo match sarà visibile anche attraverso la app di Sportitalia, scaricabile sia per Android che per Iphone, ed è compatibile anche con dispositivi quali Google Chromecast e Amazon Fire. Il match sarà visibile in streaming anche sul sito di Sportitalia.