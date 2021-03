Dove vedere Juventus-Spezia: streaming e diretta tv. Sky o DAZN?

DOVE VEDERE JUVENTUS-SPEZIA, STREAMING E DIRETTA TV – SERIE A –

All’Allianz Stadium si gioca Juventus-Spezia, anticipo infrasettimanale valido per la 25^ giornata di Serie A. La gara di Torino verrà arbitrata da J.L. Sacchi e avrà fischio d’inizio alle ore 18.30 di martedì 2 marzo 2021.

La Juventus arriva da un pareggio che sta stretto, soprattutto verso la corsa dietro all’Inter e ai primi posti della classifica. Contro il Verona è stato difficile, soprattutto a causa delle numerose assenze. I bianconeri dovranno imporsi contro i liguri se non vogliono perdere di vista l’Inter che dista già 10 punti. L’allenatore della Vecchia Signora, anche contro lo Spezia, non potrà contare su molti giocatori importanti, come Morata, Arthur, Chiellini, Bonucci e Cuadrado. Resta da valutare Paulo Dybala che ancora risente del problema al ginocchio. Un suo ritorno farebbe comodo a Pirlo e alla fase offensiva bianconera che è in grosse difficoltà.

Lo Spezia ha dato filo da torcere alle grandi squadre quest’anno (Milan, Napoli, Sassuolo, Roma), la Juventus dovrà fare molta attenzione alla formazione di Vincenzo Italiano. I liguri, che si dirigono verso l’obiettivo salvezza, stanno facendo una buona stagione e alla 25^ giornata arrivano da un pareggio in rimonta contro il Parma, dopo essere andati sotto di due gol. Al momento sono distanti 7 punti dalla zona di retrocessione e sono in 14^ posizione con 25 punti. In 24 gare disputate hanno ottenuto 6 vittorie, 7 pareggi e 11 sconfitte. Contro la Juve, l’allenatore non avrà a disposizione Marchizza e Rafael.

I precedenti tra Juventus e Spezia sono 7: una vittoria per i bianconeri, due per gli aquilotti e 4 pareggi.

Dove vedere Juventus-Spezia, streaming e diretta tv

La gara Juventus-Spezia verrà trasmessa in diretta sui canali di Sky. Nello specifico si potrà guardare la sfida dell‘Allianz Stadium sui canali Sky Sport Serie A (202 del satellite, 473 e 483 del digitale) e Sky Sport (251 del satellite). Inoltre, per quanto riguarda lo streaming, gli abbonati a Sky potranno usufruire del servizio Sky Go per la diretta streaming, possibile da seguire attraverso smartphone, tablet, pc e smart TV. Infine c’è anche Now Tv, servizio adatto per coloro che non hanno un abbonamento tv.