Europa League: Roma e Milan alla prova del nove. Il programma completo degli ottavi

L’Europa League entra nel vivo con le gare di andata degli ottavi di finale, e tra le sfide più importanti spiccano quelle tra Roma e Shakhtar Donetsk e tra Manchester Utd ed il Milan, che domani sera si affronteranno per sapere anche se il calcio italiano sia ancora all’altezza di questa competizione.

Roma:

I giallorossi stanno preparando l’importante sfida degli ottavi contro gli ucraini dello Shakhtar, l’ex squadra del mister Fonseca, e lo stanno facendo nel migliore dei modi nonostante gli infortuni di Dzeko, Zaniolo e Veretout, i quali stanno svolgendo lavori differenziati con carichi minori rispetto agli altri. Buone notizie per Ibanez che è tornato ad allenarsi, seppur parzialmente, con il gruppo, per lui si intravede una lenta e progressiva guarigione. Prima della sfida di domani sera all’Olimpico, la Roma effettuerà la rifinitura quest’oggi presso il campo di Trigoria dove si decideranno le sorti degli 11 iniziali, che molto probabilmente saranno resi noti durante la conferenza stampa del tecnico portoghese, intorno alle 14:00.

Milan:

L’impegno più gravoso certamente spetta ai rossoneri di Pioli, che domani sera faranno visita a una delle squadre più in forma della Premier League come il Manchester Utd di Solskjaer. Gli inglesi sono riusciti ad interrompere la serie positiva dei cugini del Manchester City dopo 21 vittorie di fila, e quindi ci sarà da stare molto attenti perchè in casa i Red Davils possono essere devastanti se lasciati liberi di fare il loro gioco prettamente fisico. Nell’allenamento di ieri, dopo un adeguato training in palestra, i giocatori si sono ritrovati sul campo per eseguire tutte le esercitazioni tattiche, tecniche e con la partita finale di rifinitura. La buona notizia è che molto probabilmente ci sarà anche Ibra tra i convocati, poichè dagli ultimi esami effettuati sembrerebbe che sia guarito dall’infortunio. Chi vincerà lo scontro tra diavoli inglesi e diavoli italiani?

Programma degli Ottavi: andata 11-03, ritorno 18-03.

Ore 18:55

Ajax-Young Boys

Dinamo Kiev-Villareal

Manchester Utd-Milan

Slavia Praga-Rangers

Ore 21:00

Roma-Shakhtar Donetsk

Olympiacos-Arsenal

Dinamo Zagabria-Tottenham

Granada-Molde