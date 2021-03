Inter, buone notizie: tutti negativi, oggi è previsto un altro test

Il terrore in casa Inter nelle ultime ore è stato tanto, ma un po’ di tregua dal Covid-19 è arrivata. Dopo la positività al Coronavirus di D’Ambrosio, Handanovic, De Vrij e Vecino, i nuovi test hanno dato tutti esito negativo. Buone notizie da Milano, anche se restano in vigore le decisioni precedentemente prese dall’Ats.

Inter, tutti negativi, oggi altro giro di test

Sospiro di sollievo dopo tanta paura, si temeva di peggio tra i nerazzurri, un vero e proprio focolaio, ma l’allarme per il momento è rientrato. Anche se non è emersa nessuna positività, il pericolo non è ancora scampato. I giocatori dell’Inter verranno ancora monitorati nei prossimi giorni prima di essere certi che non ci sia nessun nuovo positivo. Oggi pomeriggio verrà eseguito un nuovo giro di tamponi, con esito previsto nella giornata di sabato. Ad Appiano Gentile non verrà svolta nessun tipo di attività, niente allenamenti, restano in vigore le sospensioni date dall’Ats fino a lunedì 22 marzo. La gara prevista per domani contro il Sassuolo è stata annullata, al momento i nerazzurri provvederanno solo ad effettuare tamponi e a restare nelle proprie abitazioni. In attesa che il pericolo positività passi, la società nerazzurra viene, momentaneamente, bloccata dal Covid-19.