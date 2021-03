Juventus, ancora emergenza in difesa: Pirlo perde Demiral

Non c’è tregua a Torino, sponda bianconera. La Juventus si ritrova un altro infortunato nella difesa. Questa volta si tratta di Merih Demiral. Il difensore turco ha riportato l’infortunio durante la gara di Champions League contro il Porto. Il risultato, in seguito alle visite mediche e strumentali, eseguita in mattinata presso il J Medical, è una lesione di basso grado del muscolo retto femorale della coscia destra.

Juventus, Demiral out 20 giorni

L’ex difensore centrale del Sassuolo, arrivato in forza alla Juventus nel 2019, non starà fuori per molto tempo, in circa venti giorni dovrebbe recuperare e tornare tra i disponibili per l’allenatore. Il giocatore salterà, evidentemente, le gare contro Cagliari, prevista alla Sardegna Arena il prossimo 14 marzo. Neanche contro il Napoli, nella sfida più chiacchierata della storia della Serie A, all’Allianz, mercoledì 17 marzo. Infine, il difensore, dovrebbe saltare anche la sfida contro Benevento in scena il 21 marzo a Torino. Il rientro è previsto per il derby della Mole, che si giocherà sabato 3 aprile all’Olimpico Grande di Torino.

L’allenatore della Juventus per fortuna ha ritrovato giocatori come De Ligt, Chiellini e Bonucci. Al momento risultato ai box, oltre a Demiral, anche Paulo Dybala e Bentancur. I bianconeri, dopo la delusione contro il Porto hanno avuto una giornata libera, questa mattina hanno ripreso gli allenamenti in vista del Cagliari.