Juventus, finalmente parla Ronaldo: le parole del portoghese dopo l’uscita dalla Champions

La Juventus è stata eliminata dal Porto martedì. Da quel momento si sono susseguiti giorni infuocati; fatti di polemiche e di dita puntate. Dita puntate soprattutto su Ronaldo. Dalla Juventus non è arrivato nulla, tantomeno dal numero 7. Tanti gli articoli sul suo imminente addio, dei contatti per tornare al Real Madrid. Ma oggi, dopo giorni di riflessione e silenzio, arriva un messaggio da CR7.

Juventus, Ronaldo: “La storia non si cancella”

Alla vigilia del match in trasferta contro il Cagliari, Cristiano Ronaldo rompe il silenzio. L’attaccante portoghese su Instagram pubblica una foto che lo ritrae in allenamento con la seguente didascalia: “La storia non si cancella. I veri campioni non si rompono mai. Più importante del numero di cadute che fai nella vita, è quanto velocemente e quanto forte ti rimetti in piedi. Il nostro obiettivo è già a Cagliari, nella lotta alla Serie A, nella finale di Coppa Italia e in tutto ciò che possiamo ancora ottenere in questa stagione”. Da Torino arriva un vero e proprio urlo da vero leader, perché questo è Ronaldo: un leader. – Ronaldo continua – “È vero che il passato appartiene ai musei (direi!), ma per fortuna il calcio ha memoria … e anch’io! La storia non può essere cancellata, è scritta ogni singolo giorno con resilienza, spirito di squadra, tenacia e tanto duro lavoro. E quelli che non lo capiscono, non raggiungeranno mai la gloria e il successo”. Testa alta e concentrazione ai prossimi impegni. Ronaldo rompe il silenzio e le polemiche che si sono create intono a sé stesso e alla società. Adesso è tempo di rialzarsi.