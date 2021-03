Juventus, Pirlo sorride: Cuadrado e De Ligt pronti per la Lazio

La Juventus con davanti una lunga lista di infortunati, ai quali si è aggiunto Rodrigo Bentancur risultato positivo al Covid-19, può accennare un sorriso. Dopo aver perso Matthijs De Ligt per la sfida contro lo Spezia, il difensore olandese è pronto per rientrare già nella sfida contro la Lazio. Non solo, anche Cuadrado ritorna disponibile.

Juventus, Pirlo sorride per due recuperi importanti

L’allenatore della Juventus potrà contare su due degli elementi principali del suo organico. Cuadrado e De Ligt si sono sempre dimostrati essenziali e, in vista due match clou, Lazio, sabato 6 marzo 2021 e Porto, martedì 9, i averli a disposizione è più che fondamentale. Molto probabilmente, in vista della gara di Champions League, potrebbe tornare totalmente disponibile anche Leonardo Bonucci. Il difensore centrale ha subito un lieve problema muscolare e ha saltato le ultime tre gare. Manca poco alla sfida contro il Porto, la Juve è chiamata ad una “rimuntada“, in Portogallo ha perso 2-1, non sarà facile recuperare, ma ritrovare giocatori sarà importante. Nei prossimi giorni si attendono anche le ultime sulle condizioni di Paulo Dybala che farebbe comodo in fase offensiva. C’è da valutare, così come anche il capitano Chiellini. Il difensore ha quasi recuperato definitivamente il problema che si è presentato proprio durante la gara contro i portoghesi.