Juventus, torna l’incubo Covid-19: il comunicato su Bentancur

L’incubo Covid-19 non dà tregua a nessuno, neanche il mondo del calcio. La Juventus, dopo un po’ di settimane “pulita” dai contagi, si ritrova ad affrontare di nuovo l’incubo Covid-19. Un giocatore della prima squadra è positivo. Si tratta di Rodrigo Bentancur.

La società bianconera rilascia un comunicato ufficiale sul proprio sito web, il quale recita: “Juventus Football Club comunica che, nel corso dei controlli previsti dal protocollo in vigore, è emersa la positività al Covid 19 di Rodrigo Bentancur. Il calciatore è in isolamento e asintomatico. La Società rimane in contatto con le Autorità Sanitarie in attuazione dei protocolli previsti per consentire le attività di allenamento e di gara del Gruppo Squadra”.

Il giocatore seguirà tutti i protocolli e si spera che quando prima possa tornare negativo ed unirsi ai suoi compagni di squadra. L’uruguaiano, classe 1997, arrivato a Torino direttamente dal Bocca Junior nel 2017, salterà le prossime gare, inclusa quella importante di Champions League contro il Porto. La Juventus, martedì 9 marzo ospiterà il Porto all’Allianz Stadium per la gara di ritorno degli ottavi di Champions. Andrea Pirlo si ritrova ad affrontare una nuova assenza che si va ad unire alla lunga lista di infortunati. Gli altri assenti sono: Arthur, Dybala, Chiellini, Bonucci, Dybala, De Ligt e Cuadrado.