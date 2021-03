Ecco la lista dei giocatori convocati per le partite di qualificazione a Qatar 2022.Mancini ne chiama 38.

Ecco la lista dei giocatori dell’Italia convocati per le partite di qualificazione ai prossimi Mondiali. Il tecnico azzurro Roberto Mancini ne chiama 38. Saranno delle partite assai particolari, viste le numerose restrizioni dovute alla pandemia da Covid-19. Ma il calcio non vuole fermarsi per dare un segnale di rinascita ed anche di incoraggiamento a tutte le persone che a causa di questo nemico invisibile hanno perso qualcosa.

Chi affronteranno i giocatori convocati

Il cammino degli Azzurri verso i Mondiali 2022 che si giocheranno in Qatar, passa dalle sfide con Irlanda del Nord, Bulgaria e Lituania. I giocatori si ritroveranno a Coverciano domenica 21, dove svolgeranno delle sedute di allenamento agli ordini di mister Mancini fino alla giornata di mercoledì 24, in cui è previsto il trasferimento a Parma. Qui affronteranno l’Irlanda del Nord giovedì 25 alle ore 20:45 allo stadio “Tardini”. La Nazionale rimarrà in Emilia anche il giorno dopo, per poi trasferirsi sabato 27 in Bulgaria. Qui domenica 28 se la vedranno con la formazione padrona di casa alle ore 20:45 allo stadio “Vasil Levski” di Sofia. L’ultimo match è previsto mercoledì 31 a Vilnius allo stadio “LFF” della capitale lituana. Partite fondamentali in ottica qualificazione mondiali del Qatar.



Ecco la lista dei giocatori convocati. Ci sono delle novità

In casa Italia si registrano 2 novità. Infatti per la prima volta vengono convocati il difensore atalantino Rafael Toloi ed il centrocampista dello Spezia Matteo Ricci. Tranne questi due nomi non si registrano altre sorprese. Ecco la lista dei convocati:

Portieri: Alessio Cragno (Torino), Gianluigi Donnarumma (Milan), Alex Meret (Napoli), Salavatore Sirigu (Torino).

Difensori: Francesco Acerbi (Lazio), Alessandro Bastoni (Inter), Cristiano Biraghi (Fiorentina), Leonardo Bonucci (Juventus), Giorgio Chiellini (Juventus), Giovanni Di Lorenzo (Napoli), Emerson Palmieri (Chelsea), Gian Marco Ferrari (Sassuolo), Alessandro Florenzi (Paris Saint Germain), Manuel Lazzari (Lazio), Gianluca Mancini (Roma), Leonardo Spinazzola (Roma), Rafael Toloi (Atalanta).

Centrocampisti: Nicolò Barella (Inter), Gaetano Castrovilli (Fiorentina), Bryan Cristante (Roma), Manuel Locatelli (Sassuolo), Rolando Mandragora (Torino), Lorenzo Pellegrini (Roma), Matteo Pessina (Atalanta), Matteo Ricci (Spezia), Stefano Sensi (Inter), Roberto Soriano (Bologna), Marco Verratti (Paris Saint Germain).

Attaccanti: Andrea Belotti (Torino), Domenico Berardi (Sassuolo), Federico Bernardeschi (Juventus), Francesco Caputo (Sassuolo), Stephan El Shaarawy (Roma), Vincenzo Grifo (Friburgo), Ciro Immobile (Lazio), Lorenzo Insigne (Napoli), Moise Bioty Kean ( Paris Saint Germain).

L’Italia scenderà con il lutto al braccio

Nella partita contro l’Irlanda del Nord valida per le qualificazioni ai Mondiali del 2022, l’Italia scenderà con il lutto al braccio per ricordare gli ex-giocatori scomparsi negli ultimi mesi: Pietro Anastasi, Mauro Bellugi, Pierino Prati e Paolo Rossi. A quest’ultimo è stata intitolata la sala del Consiglio Federale della Figc. Prima del fischio di inizio ci sarà un minuto di raccoglimento.

De Rossi riabbraccia la sua Nazionale

Daniele De Rossi campione del mondo del 2006 torna in Nazionale, ma questa volta in panchina. Infatti nella giornata di ieri la FIGC ha reso noto che l’ex capitano romanista ha firmato un contratto che lo legherà alla Federazione fino al termine del prossimo Europeo. Sarà uno dei collaboratori tecnici di Mancini insieme ad Attilio Lombardo, Chicco Evani, Giulio Nuciari e Fausto Salsano.