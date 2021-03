Marco Van Basten, proposta shock: “Annulliamo il fuorigioco”

Marco Van Basten continua con la sua idea del fuorigioco: meglio eliminarlo dalle regole per avere un calcio più bello e divertente. L’ex attaccante del Milan è tornato sull’argomento del fuorigioco dopo averlo iniziato già nel 2017.

Van Basten: “Un calcio migliore senza il fuorigioco”

L’ex consigliere della Fifa è tornato sull’argomento fuorigioco: “Sono sempre stato critico circa la regola del fuorigioco. Sono convinto che non sia una buona norma. Vorrei dimostrare che il calcio è possibile anche senza. Anzi sono convinto che sarebbe migliore“. Durante la sua intervista a Sky Sport, Marco Van Basten ha dato la sua ricetta per un calcio migliore, ne è convinto: “Il calcio è un gioco fantastico, ma penso ancora che dobbiamo fare molto di più per renderlo migliore, più spettacolare, più interessante, più emozionante. Dobbiamo lavorare su questo punto”.

L’idea, apparentemente improponibile, non risulterebbe uno svantaggio per i difensori e a favore degli attaccanti, l’olandese afferma: “Non sarebbe uno svantaggio né un vantaggio per nessuno in campo, ma sarebbe tutto diverso, ci si studierebbero altri metodi per marcare un avversario. Senza fuorigioco hai molti meno problemi e le squadre troveranno comunque altre soluzioni per fare una bella partita, che sarà spettacolare come lo è ora ma senza questa pessima regola”. Van Basten non ha intenzione di abbandonare la sua idea, crede in una rivoluzione che prima o poi dovrà avvenire nel mondo del calcio, conclude: “Sarebbe bello provare. Mi interessa molto come cosa. Sono sicuro che il calcio troverà un modo per diventare più interessante”.