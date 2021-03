Mondiali 2022, dove vedere Austria-Danimarca: streaming e diretta tv in chiaro?

Domani sera, alle ore 20.45, all’ “Ernst-Happel Stadion” di Vienna l’Austria del C.T Franco Foda ospiterà la Danimarca del C.T Kesper Hjulmand, il match è valido per la 3.a giornata del Gruppo F delle qualificazioni a Qatar 2022. Prima di scoprire dove vedere Austria-Danimarca in diretta tv e streaming, ecco un focus sulle prime due giornate delle qualificazioni ai prossimi Mondiali.

Scontro al vertice in questo Gruppo F con la Danimarca che guida al primo posto con 6 punti dopo le 2 vittorie contro Israele (0-2) e Moldavia (8-0). L’Austria, invece, insegue al secondo posto con 4 punti dopo il pareggio contro la Scozia (2-2) e la vittoria contro le Far Oer (3-1).

Austria-Danimarca sarà diretta dal portoghese Arthur Dias, coaudiuvato dai connazionali Rui Tavares e Paulo Soares. Il quarto uomo sarà il portoghese Hugo Miguel.

Dove vedere Austria-Danimarca in tv e streaming

Il match Austria-Danimarca, valevole per la 3.a giornata del Gruppo F delle qualificazioni a Qatar 2022, non verrà tramesso in chiaro almeno in Italia. Sarà possibile seguire il match sulle tv locali di entrambi i paesi e seguire gli aggiornamenti Live del match sulle pagine social delle due nazionali.

I precedenti tra queste due nazionali sono esattamente 9 con un bilancio in perfetta parità con 4 vittorie a testa ed un solo pareggio.