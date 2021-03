Mondiali 2022, dove vedere Bulgaria-Svizzera: streaming e diretta tv in chiaro?

Domani sera, alle ore 18, al “Natsionalen Stadion” di Levski la Bulgaria del C.T Georgi Dermendzhiev ospiterà la Svizzera del C.T Vladimir Petkovic, il match è valido per la 1.a giornata del Gruppo C delle qualificazioni a Qatar 2022. Prima di scoprire dove vedere Bulgaria-Svizzera in diretta tv e streaming, ecco un focus sulle qualificazioni ai prossimi Mondiali.

Fanno parte di questo girone Italia, Irlanda del Nord e Lituania. La Bulgaria viene da un rendimento negativo negli ultimi 5 match con 3 sconfitte, 1 pareggio ed 1 vittoria. La Svizzera, invece, non ha fatto meglio rispetto ai bulgari ottenendo 1 vittoria, 2 pareggi e 2 sconfitte. Per accedere ai prossimi Mondiali, che si svolgeranno in Qatar dal 18 novembre al 18 dicembre del 2022, si qualificano le vincenti dei gironi. Per quanto riguarda le seconde classificate ci saranno i Play-Off.

Bulgaria-Svizzera sarà diretta dall’austriaco Fritz Stuchklik, coaudiuvato dai montenegrini Milovan Djukic e Vladan Todorovic. Il quarto uomo sarà il montenegrino Milovan Milacic.

PROBABILI FORMAZIONI BULGARIA-SVIZZERA

Bulgaria (4-2-3-1): Lukov, Popov, Dimitrov, Angelov, Cicinho; Malinov, Tasketkov; Delev, Iliev, Ivanov; Kraev. C.T: Dermendzhiev.

Svizzera (3-4-1-2): Sommer; Elvedi, Akanji, Rodriguez; Fernandes, Xhaka, Freuler, Zuber; Shaqiri; Embolo, Seferovic. C.T: Pektovic.

Dove vedere Bulgaria-Svizzera in tv e streaming

Il match Bulgaria-Svizzera, valevole per la 1.a giornata del Gruppo C delle qualificazioni a Qatar 2022, non verrà tramesso in chiaro almeno in Italia. Sarà possibile seguire il match sulle tv locali di entrambi i paesi e seguire gli aggiornamenti Live del match sulle pagine social delle due nazionali.

I precedenti tra bulgari ed elvetici sono 10 con 2 sole vittorie della Bulgaria, mentre sono 4 sia i pareggi sia le vittorie della Svizzera.