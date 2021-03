Mondiali 2022, dove vedere Lussemburgo-Portogallo: streaming e diretta tv in chiaro?

Domani sera, alle ore 20.45, allo “Stade Josy Barthel” il Lussemburgo del C.T Luc Holtz ospiterà il Portogallo del C.T Fernando Santos, il match è valido per la 3.a giornata del Gruppo A delle qualificazioni a Qatar 2022. Prima di scoprire dove vedere Lussemburgo-Portogallo in diretta tv e streaming, ecco un focus sulla prima giornata delle qualificazioni ai prossimi Mondiali.

Il Lussemburgo dopo 2 giornate di qualificazioni ha ottenuto 3 punti dopo la vittoria in trasferta contro l’Irlanda (0-1), mentre nella prima giornata aveva osservato il turno di riposo. Il Portogallo, invece, ha 4 punti (1 vittoria e 1 pareggio) ed è reduce dalla vittoria contro l’Azerbaigian (1-0) e dal pareggio contro la Serbia (2-2).

Lussemburgo-Portogallo sarà diretta dal greco Michael Koukoulakis, coaudiuvato dai russi Roman Usachev e Dmitry Safyan. Il quarto uomo sarà il russo Vitali Meshkov.

PROBABILI FORMAZIONI LUSSEMBURGO-PORTOGALLO

Lussemburgo (4-3-3): Moris; Martins, Chanot, Mahmutovic, Jans, Barreiro, Martins Pereira, Thill; Gerson Rodrigues, Sinani, V.Thill. C.T: Holtz.

Portogallo (4-3-3): Lopes; Nuno Mendes, José Fonte, Ruben Dias, Cedric Soares; Bruno Fernandes, Danilo Pereira, Sergio Oliveira; Pedro Neto, André Silva, Diogo Jota. C.T: Fernando Santos.

Dove vedere Lussemburgo-Portogallo in tv e streaming

Il match Lussemburgo-Portogallo, valevole per la 3.a giornata del Gruppo A delle qualificazioni a Qatar 2022, non verrà tramesso in chiaro almeno in Italia. Sarà possibile seguire il match sulle tv locali di entrambi i paesi e seguire gli aggiornamenti Live del match sulle pagine social delle due nazionali.

I precedenti tra le due nazionali sono 17 con un bilancio nettamente in favore dei lusitani che possono contare 15 vittorie contro 1 pareggio ed 1 vittoria della nazionale lussemburghese.