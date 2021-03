Napoli-Bologna, probabili formazioni: le scelte di Gattuso e Mihajlovic

Il posticipo serale della 26^ giornata di Serie A andrà in scena al Diego Armando Maradona, dove la formazione allenata da Rino Gattuso ospiterà il Bologna. A dirigere la gara sarà l’arbitro Orsato.



Il Napoli, sesto in classifica con 44 punti, arriva dal rocambolesco pareggio per 3-3 contro il Sassuolo. La squadra lotterà per tornare al successo sul proprio campo, ci proverà anche grazie alla rosa quasi al completo, all’appello mancano soltanto Petagna e Lozano. Rino Gattuso dovrebbe schierare quasi interamente la formazione proposta contro il Sassuolo. Il tecnico dovrebbe proporre Ospina tra i pali, al posto di Meret. Altro cambio si potrebbe assistere in difesa, dove Ghoulam dovrebbe rientrare a sinistra al posto di Hysaj. La difesa che sarà completata Da Di Lorenzo, Rrahmani e Koulibaly, che rientra dalla squalifica. Il centrocampo con Fabian Ruiz e Zielinski ai lati di Demme, mentre in attacco sarà ancora tridente con Politano, Mertens e Insigne.

Il Bologna cerca punti, la salvezza è ancora lontana. La formazione di Miha pretende il riscatto contro il Napoli dopo la sconfitta in Sardegna contro il Cagliari. Contro gli azzurri l’allenatore del Bologna potrebbe inserire Palacio al posto di Barrow. Tra i pali dei rossoblù ci sarà Skorupski; in difesa a 4 vedremo De Silvestri, Danilo, Soumaoro, Mbaye. Il centrocampo dovrebbero essere schierati Svanberg, Poli, Orsolini, Soriano, Sansone; unica punta Palacio.

Napoli-Bologna, probabili formazioni

NAPOLI (4-3-3): Ospina; Di Lorenzo, Rrahmani, Koulibaly, Ghoulam; Fabian Ruiz, Demme, Zielinski; Politano, Mertens, Insigne. All. Gattuso

BOLOGNA (4-2-3-1): Skorupski; De Silvestri, Danilo, Soumaoro, Mbaye; Svanberg, Poli; Orsolini, Soriano, Sansone; Palacio. All. Mihajlovic