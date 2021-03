Napoli, crociato rotto per Ghoulam: lungo stop

Brutte notizie per il Napoli, Ghoulam ha il crociato rotto, per l’algerino naturalizzato francese si tratterà di un altro lungo stop. Era da poco tornato in splendida forma, aiutato anche dalle numerose assenze aveva ripreso la sua fascia, Faouzi, ma la sfortuna non lo ha mollato. Durante la gara contro il Bologna, valida per la 26^ giornata di Serie A, l’esterno alto del Napoli ha subito un nuovo gravissimo infortunio.

Napoli, crociato rotto per Ghoulam

Erano passati da poco i 20 minuti di gioco al Diego Armando Maradona di Napoli quando Ghoulam si è infortunato. Il giocatore ha abbandonato il campo da gioco e le sue condizioni sono apparse subito sospette. Nelle prime ore del mattino è stato sottoposto ad analisi strumentali approfondite, a Villa Stuart, per capire l’entità dell’infortunio. L’esito ha confermato la rottura del crociato del ginocchio sinistro. Questa volta si stratta del ginocchio opposto a quello già operato e che ha tenuto Faouzi lontano dal campo per un po’. Il trentenne in forza agli azzurri resterà out per diversi mesi, questo tipo di infortunio richiede lunghi tempi di guarigione. L’ex Saint-Etienne dovrà essere sottoposto anche ad intervento chirurgico e potrebbe essere operato già nella giornata di oggi. Brutta tegola, per giocatore e Gattuso.