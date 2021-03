Napoli, il club chiarisce gli atteggiamenti di Insigne: il comunicato

La partita Sassuolo-Napoli lascia un brutto ricordo di Lorenzo Insigne a fine match. Il capitano degli azzurri si lascia andare ad uno sfogo di rabbia che, inizialmente, nessuno ha capito a chi o cosa si riferisse. Le sue parole sembravano essere dirette ad allenatore e compagni. Non solo, Insigne lancia calci anche contro una bottiglina di acqua e contro cartelloni pubblicitari. Gesti che hanno lasciato tanti dubbi. Ma il Napoli, dopo una giornata all’insegna di supposizioni e accuse al giocatore, tra web e giornali, ha deciso di chiarire.

Napoli, comunicato ufficiale su Lorenzo Insigne

La Società Calcio Napoli, per chiarire la situazione legata al capitano Insigne ed i suoi atteggiamenti al termine della gara al Mapei Stadium, ha rilasciato un comunicato ufficiale su Twitter, il quale recita: “In seguito alle notizie diffuse da diversi media, si precisa che non c’è stato alcun attrito tra il Capitano Lorenzo Insigne e i suoi compagni di squadra. Lo sfogo del calciatore negli ultimi minuti di Sassuolo-Napoli era legato solo al rocambolesco finale di partita“. Nulla di grave insomma, soltanto una reazione di rabbia per la partita pareggiata all’ultimo istante. I rapporti di Lorenzo Insigne con la società, l’allenatore e la squadra sono sereni.