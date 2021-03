Perugia Primavera, Grifoncelle corsare a Ravenna 3-6: decidono le triplette di Annibaldi e Pierotti

Grande prova delle giovani Grifoncelle che sul campo delle pari età del Ravenna Women, nell’ottava giornata di campionato nazionale Primavera, conquistano la prima vittoria del 2021. Decisive le triplette di Federica Annibaldi e Maila Pierotti che permettono di riportare a casa tre punti importanti per la classifica.

La gara si apre in maniera apparentemente facile per le biancorosse che passano in vantaggio dopo pochi minuti, con l’illusione che il tutto possa avere una facile risoluzione. La reazione delle romagnole però non tarda ad arrivare e, con un ribaltamento di fronte, per le padrone di casa arriva presto il pareggio ed anche il gol del momentaneo vantaggio. Primo tempo che si chiude sul 2 a 2 con la rete del pareggio di Annibaldi.

Al 3′ della ripresa Pierotti porta nuovamente in vantaggio il Perugia, ma ancora una volta non tarda ad arrivare la risposta delle avversarie, in gol al 5′ con Bonacci. Le biancorosse però decidono di accelerare e archiviare la partita sviluppando un gioco sulla parte esterna che permette loro di arrivare in profondità e portarsi in vantaggio di tre lunghezze. La gara si chiude sul 3-6.

“Sapevamo che avremmo affrontato una squadra alla nostra portata – ha dichiarato il tecnico Francesco Micheli – sono contento del risultato. Era importante vincere, oltre il discorso classifica, per l’entusiasmo e per premiare l’impegno delle ragazze. La vittoria la dedico proprio a loro per la dedizione e il costante lavoro fatto sul campo. Mi reputo soddisfatto soprattutto per la risposta positiva che il gruppo ha saputo dare alla mia richiesta di tirare fuori cinismo, fermezza e fame di vittoria“.