Roma, infortunio Veretout: le condizioni del francese

La gara di Firenze porta tre punti importanti alla Roma, ma anche un brutto infortunio. Durante la sfida contro la Fiorentina, valida per la 25^ giornata di Serie A, Jordan Veretout esce dolorante dal campo per un problema muscolare. Il centrocampista francese si apprestava a contrastare un contropiede della formazione Viola ed è in quel momento che ha riportato l’infortunio.

Roma, infortunio Veretout: i tempi

Fin dai primi istanti è sembrato un problema abbastanza serio, l’ex Fiorentina non riusciva nemmeno a tenere la gamba sul terreno di gioco, per il trasporto negli spogliatoi è stato necessario l’aiuto dello staff medico. Dopo la gara Jordan è tornato insieme a tutta la squadra a Roma. Nella mattinata di oggi erano previsti i controlli per valutare il problema, iniziando da un’ecografia a Trigoria, per poi dirigersi a Villa Stuart, per essere sottoposto ad esami più approfonditi. Al momento, secondo le indiscrezioni riportate sul Corriere dello Sport, i primi risultati non sono positivi. Secondo i primi accertamenti, Veretout potrebbe aver riportato una lesione di secondo grado alla coscia destra. Situazioni del genere, normalmente, sono seguite da un lungo stop, almeno due mesi. Si scongiura una conferma della prima diagnosi, il francese è un giocatore essenziale nell’organico di Fonseca.