Serie B, 26a giornata: commenti, risultati e classifica

Si è conclusa la 26a giornata della serie B con il colpaccio del Pescara, che ha superato il Cittadella per 1-0 al 92′ grazie alla rete del danese Odgaard. Con questa vittoria la squadra di Grassadonia aggancia l’Ascoli a quota 22 punti. I marchigiani (2 pt. nelle ultime 5 gare) perdono 2-0 (reti di Mastinu e Marconi) in casa contro il Pisa , e per loro la situazione ora si fa dura.

L’incontro clou tra Frosinone e Monza termina 2-2, con i ciociari in ripresa dopo le opache prestazioni delle ultime giornate. Le reti sono state segnate per i padroni di casa da Iemmello e Salvi, mentre per i brianzoli da Paletta e Gytkjaer.

Il Brescia dopo il pareggio di sabato scorso contro l’Entella, supera il Cosenza per 2-0 grazie alle reti di Bjarnason e di Aye, allontanandosi cosi dalla zona dei playout.

Torna, invece, il sole a Verona dove il Chievo, reduce da 3 sconfitte consecutive, si sbarazza con un perentorio 3-0 del Pordenone e risale in classifica. Le marcature dei veneti sono di Ciciretti, Garritano ed Oby, mentre per i friulani è piena crisi. Termina 0-0 la partita tra Lecce ed Entella, dove i salentini hanno provato in ogni modo a vincere l’incontro, ma i liguri sono riusciti ad evitare la sconfitta con il loro bunker difensivo, portandosi a casa un immeritato punto che fa classifica e che però li relega sempre in ultima posizione.



Niente impresa della Reggina contro i primi della classe dell’Empoli, che hanno stravinto per 3-0 sul campo dei calabresi. I reggini venivano da 7 risultati utili consecutivi (15 pt. su 21 disponibili). Per gli uomini di Marco Baroni, dopo l’abbondante vittoria sulla Spal, è un duro colpo psicologico dal quale bisognerà riprendersi in fretta.

Per i toscani è un ritorno alla vittoria dopo 5 pareggi consecutivi, con le marcature di Olivieri, Mancuso e Matos.

Finisce in parità anche l’altro attesissimo match dei quartieri alti tra Salernitana e Spal, le quali non vanno oltre lo 0-0. La compagine di Castori ha bisogno di vittorie se vuole salire in A, altrimenti questa pareggite acuta le potrebbe costare caro a fine campionato, e 12 pt. nelle ultime 12 giornate non sono un granchè per i campani.

Gli spallini non vincono dal lontano 18 gennaio (2-0 sulla Reggiana) e da quel dì hanno portato a casa solo 9 punti su 27 disponibili, quindi anche per loro occorre un cambio di ritmo.

Alla Cremonese di Mister Pecchia non riesce la rimonta sul campo del Vicenza, e con onore cede 3-1. I grigiorossi non smettono mai di combattere sul campo, caratteristica questa ereditata dal loro bravo e grintosissimo tecnico, il quale, in poco tempo, ha dato anima e gioco ad una formazione che sembrava destinata alla retrocessione certa.

Gli uomini di Di Carlo, grazie a questa vittoria, salgono in una zona apparentemente tranquilla di classifica. Le reti sono state segnate da Ciofani per gli ospiti, e da Nalini e Meggiorini, autore quest’ultimo di una doppietta.

Infine nell’anticipo del Lunedi il Venezia ha sconfitto per 2-1 la Reggiana con doppio Aramu, che rimonta la rete iniziale di Libutti.

Risultati 26a giornata:

Venezia-Reggiana 2-1

Frosinone-Monza 2-2

Salernitana-Spal 0-0

Reggina-Empoli 0-3

Lecce-Entella 0-0

Cittadella-Pescara 0-1

Chievo-Pordenone 3-0

Brescia-Cosenza 2-0

Ascoli-Pisa 0-2

Vicenza-Cremonese 3-1

Classifica:

1) Empoli 49 punti

2) Venezia 45 pt.

3) Monza 44 pt.

4) Salernitana 43 pt.

5) Chievo 42 pt.

6) Lecce 40 pt.

7) Cittadella 40 pt.

8) Spal 38 pt.

9) Pisa 36 pt.

10) Frosinone 34 pt.

11) Pordenone 33 pt.

12) Reggina 32 pt.

13) Vicenza 31 pt.

14) Brescia 3o pt.

15) Cremonese 29 pt.

16) Reggiana 28 pt.

17) Cosenza 26 pt.

18) Ascoli 22 pt.

19) Pescara 22 pt.

20) Entella 19 pt.