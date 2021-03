Serie B, 28a giornata: risultati e classifiche. Cade il Monza, vince il Brescia. Riscatto Cremonese

Nella 28a giornata della serie B, due sono state le sorprese : la Reggina ha battuto il Monza per 1-0, e il Brescia ha espugnato il campo del Frosinone nei minuti di recupero.

La capolista Empoli ha fatto il suo dovere vincendo in trasferta sul difficile campo del Vicenza per 2-0 grazie alle reti di Mancuso e Matos. Con questa vittoria i toscani restano a più sei sulle seconde, mentre gli uomini di Di Carlo interrompono la loro serie positiva che durava da 5 giornate. Come suddetto, a Reggio Calabria il Monza subisce una sconfitta che ne frena l’ascesa al primato. La rete è stata messa a segno dall’honduregno Rivas che rilancia in quota i reggini di Marco Baroni.

Inaspettato il pareggio della Salernitana in casa contro il Cosenza, con i calabresi in lotta per i playout, dove gli uomini di Castori perdono una ghiotta occasione per avvicinarsi all’Empoli.

Continua il periodo positivo del Lecce (non perde da 7 giornate) che stravince il duello con il Chievo per 4-2, salendo cosi in quarta posizione con il Venezia. Sono andati a segno per i salentini: Maggio, due volte Coda e una Pettinari, mentre per i clivensi l’hanno messa dentro Obi e Mogos.

Frenata anche da parte del Venezia che impatta 1-1 ad Ascoli, dove i ragazzi di Sottil acciuffano il pari all’86‘ con il bosniaco Bajic, il quale replica alla rete di Fiordilino.

Nell’anticipo del venerdi il Cittadella si sbarazza dell’ostico Pisa per 2-0 con le reti di Tsadjout (Camerun) e Proia, e grazie alla vittoria balza al sesto posto. La Spal dell’allenatore Marino, nell’altro anticipo, lascia due punti preziosi a causa del pareggio casalingo contro l’Entella, e quest’ultima resta ancorata ad una flebile speranza di salvezza. La delusione più cocente arriva dalla ciociaria, in quanto il Frosinone ha perso per 1-0 contro il rinato Brescia, che è riuscito a segnare la rete della vittoria al 92′ con l’albanese Ndoj. I lombardi sorridono mentre i laziali piangono per l’ennesima occasione mancata. Il Pordenone pareggia 0-0 con il Pescara, che continua a sperare nella salvezza, nonostante si trovi in penultima posizione.

Larga vittoria della Cremonese di Mister Pecchia che supera per 3-0 la Reggiana nello scontro diretto per la salvezza. Le marcature dei grigiorossi sono di Strizzolo, Valzania e Colombo. Il successo meritato dei padroni di casa riscatta le recenti sconfitte e proietta i Pecchia-boys in zone più tranquille di classifica. Da quando è a Cremona il tecnico pontino ha portato a casa 17 punti (che sarebbero potuti essere 21) su 33 disponibili, fatti con 5 vittorie, 2 pareggi e 4 sconfitte, quindi missione compiuta (per ora) anche se mancano ancora 10 giornate al termine.

Risultati 28a giornata:

Vicenza-Empoli. 0-2

Salernitana-Cosenza. 0-0

Ascoli-Venezia 1-1

Cremonese-Reggiana 3-0

Frosinone-Brescia 0-1

Lecce-Chievo 4-2

Pordenone-Pescara 0-0

Reggina-Monza 1-0

Spal-Entella 0-0

Cittadella-Pisa. 2-0

Classifica:

1) Empoli 53 punti

2) Monza 47 pt.

3) Salernitana 47 pt.

4) Lecce 46 pt.

5) Venezia 46 pt.

6) Cittadella 44 pt.

7) Chievo 42 pt.

8) Spal 42 pt.

9) Pisa 37 pt.

10) Frosinone 37 pt.

11) Brescia 36 pt.

12) Reggina 36 pt.

13) Pordenone 34 pt.

14) Vicenza 34 pt.

15) Cremonese 32 pt.

16) Reggiana 28 pt.

17) Cosenza 27 pt.

18) Ascoli 24 pt.

19) Pescara 23 pt.

20) V. Entella 22 pt.