Serie B femminile, Cittadella Women-AC Perugia 3-1

L’AC Perugia femminile è stata sconfitta 3-1 dal Cittadella nella 20^ giornata di campionato Serie B femminile. Per le venete decidono la doppietta di Zanni nel primo tempo ed il gol di Zorzan al 51′. Per le biancorosse invece il gol arriva solo al 70′ e porta la firma di Lucrezia Di Fiore.

“Ho visto una buona prestazione – ha dichiarata il tecnico biancorosso Luciano Mancini al termine del match– sicuramente più convincente di domenica scorsa contro il Pomigliano. Anche se il risultato anche oggi è stato a nostro sfavore, prendiamo quanto di meglio abbiamo dato, come ad esempio l’essere tornati a segnare per due domeniche consecutive dopo una serie di gare che concludevamo senza arrivare al gol. Contro una squadra quadrata e ben organizzata, siamo riusciti a tenere alto il morale e la concentrazione; le ragazze hanno dato una buona risposta laddove assenze e classifica sicuramente avrebbero potuto giocare un ruolo negativo sulla squadra“.

“Non abbiamo mollato e ci abbiamo provato fino alla fine – ha sottolineato Lucrezia Di Fiore, autrice del gol dell’AC Perugia -, siamo riuscite infatti a segnare. Nonostante il risultato sono comunque tanto contenta per il gol, il primo quest’anno. É sempre bello segnare anche se non è servito a molto. Dobbiamo cercare di migliorare sotto tanti aspetti ed entrare più convinte in campo. Adesso ci prepariamo per la partita di giovedì con la Lazio e ci proveremo“.

Prossimo impegno per le grifoncelle, prima dello stop di Pasqua, giovedì 1 aprile in trasferta contro la Lazio Women, per il recupero della 16^ giornata di campionato.

Sconfitta anche per le ragazze della Primavera guidate dal tecnico Francesco Micheli, battute in casa dalle pari età dell’A.S. Roma per 8-0.