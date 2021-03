Serie B Femminile, domenica all’antistadio curi si giocherà Perugia-Brescia

Si giocherà domenica 14 marzo alle ore 11:30 presso l’antistadio Renato Curi, il recupero della 15^ giornata di campionato Serie B Femminile fra AC Perugia Calcio e Brescia CF.

Serie B Femminile, Perugia, De Marco: “Vogliamo esprimere il meglio di noi stesse”

Le grifoncelle, reduci da una sconfitta di misura nella trasferta di Vicenza, vogliono riscattarsi ritrovando quella sinergia che aveva permesso di vedere nelle ultime gare delle buone prestazioni collettive.

“Contro il Vicenza la gara è partita subito in maniera negativa per noi – riferisce Beatrice De Monaco – è mancata la giusta mentalità e quell’aiuto collettivo che ci ha contraddistinto nei match precedenti”. La calciatrice, classe 2002, si è poi soffermata sull’analisi della gara di domenica contro il Brescia: “Fino ad ora ci siamo sempre impegnate a pieno ma, reduci dalla gara di Vicenza, saremo ancora più orientate a dare il massimo dal punto di vista della coesione. Vogliamo esprimere il meglio di noi stesse, ci stiamo allenando duramente e mi auguro che domenica la gara andrà bene sia sul piano tecnico e tattico, sia sul piano del morale e della determinazione”.

Anche nelle parole del tecnico Luciano Mancini c’è voglia di riscatto: “Spero che nelle ragazze ci sia una reazione immediata alla sconfitta che abbiamo subito a Vicenza, dove la squadra non ha risposto come nelle precedenti partite. La speranza è quella di vedere in campo una prestazione di orgoglio, di sostanza, di tutte quelle componenti che ci avevano caratterizzato molto bene nelle ultime giornate. Siamo consapevoli della qualità del Brescia ma in varie occasioni abbiamo già dimostrato di essere in grado di reggere confronti con squadre di alto livello in maniera più che discreta”.