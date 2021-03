Tecnico Andrea Pirlo, Cagliari-Juventus: “Vogliamo vincere tutte le partite e fare un’impresa”

Il tecnico Andrea Pirlo a seguito del match contro il Cagliari, vinto per 3-1, si reputa soddisfatto e fa alcune dichiarazioni ai microfoni di SkySport: “Approcciata bene la gara, era importante dare un segnale dopo l’eliminazione dalla Champions. Vogliamo vincere tutte le partite e fare un’impresa“. La vittoria alla Sardegna Arena riporta serenità e positività nel gruppo bianconero, un grande protagonista del match: Cristiano Ronaldo, autore di una fantastica tripletta in soli 32 minuti di gara.

Tecnico Andrea Pirlo: quali sono le prime dichiarazioni?

A SkySport il tecnico Pirlo, dichiara: “Ottimo approccio, era importante perchè dopo la mancata qualificazione dell’altra sera dovevamo partire col piede giusto, dare subito un impronta decisiva alla partita e lo abbiamo fatto nel migliore dei modi. Ronaldo? Era arrabbiato come tutta la squadra questa settimana, perchè non riuscire a qualificarsi ha portato tristezza all’interno di tutto il gruppo. Non ha parlato dopo la partita perchè aveva già parlato sul campo, facendo tre gol e facendo una grande prestazione. Quindi non è importante che parli dopo, ma è importante quello che fa sul campo“.

“Scudetto? Vogliamo vincerle tutte e fare un’impresa”

Il tecnico analizza lo scontro al minuto 15 tra Cristiano e Cragno: “Quello di Ronaldo è il classico intervento di gioco, ha guardato la palla, quindi non si è accorto di essere andato contro il portiere. Però c’è una Var che decide e avrà guardato il da farsi. Sul 3-0 è normale che ti abbassi un po’, sono mancate un po’ di forze, sia fisiche che mentali, però la partita era sotto controllo“. Infine, Pirlo ribadisce ancora una volta l’obiettivo che unisce tutta la squadra bianconera: “Siamo qua per lavorare, per cercare di fare un’impresa. Dobbiamo pensare solo a noi stessi, dobbiamo solo vincere le partite e sperare che l’Inter possa perdere punti. Però il nostro obiettivo è di fare più punti possibili e questo vuol dire vincere tutte le partite“.