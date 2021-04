DIRETTA LIVE Taranto Nardò: cronaca e risultato in tempo reale

Clicca qui per aggiornare la diretta live Taranto Nardò

1′ – TEMPO

Live Taranto Nardò: le probabili formazioni

TARANTO (4-2-3-1): Ciezkowski; Boccia, Silvestri, Guastamacchia, Ferrara; Marsili, Tissone; Mastromonaco, Rizzo, Falcone; Diaz. Allenatore: Laterza.

NARDO’ (4-2-3-1): Milli; Cancelli, Stranieri, Romeo e Nicolao; Lezzi, Valzano; Potenza, Massari. Caputo; Törnros. Allenatore: Danucci

ARBITRO: Raimondo Borriello di Arezzo

ASSISTENTI: Agostino De Santis di Campobasso e Paolo Cozzuto di Formia

Live Taranto Nardò: ora e luogo del match

Mercoledì 13 aprile, alle ore 15:00, andrà di scena il match valido per la venticinquesima giornata del campionato di Serie D girone H tra Taranto Nardò. Le due compagini si sfideranno allo Stadio Erasmo Iacovone di Taranto. La partita si terrà a porte chiuse viste le restrizioni derivanti dall’emergenza Coronavirus.

Live Taranto Nardò: come arrivano le due squadre

Il Taranto si avvicina al derby reduce da due vittorie consecutive nelle ultime due giornate di campionato. I rossoblu, infatti, hanno vinto in trasferta per 3-1 contro il Brindisi ed hanno vinto anche in casa per 1-0 contro il Gravina. Il Nardò, invece, si avvicina al match reduce da una vittoria e una sconfitta nelle ultime due uscite stagionali. I pugliesi hanno vinto in casa per 4-0 contro il Brindisi ed hanno perso in trasferta per 2-1 contro la Puteolana.