Dove vedere Atalanta-Milan Primavera: streaming gratis e diretta tv in chiaro?

Oggi pomeriggio alle ore 15 al C.S. Bortolotti di Zingonia (Bergamo) si disputerà il match Atalanta-Milan, valevole per la 17.a giornata (seconda di ritorno) del campionato Primavera 1. Gara molto importante in chiave playoff visto che le due squadre allenate rispettivamente da Massimo Brambilla e Federico Giunti sono appaiate al sesto posto con 23 punti insieme a Sassuolo e Genoa.

I precedenti tra orobici e meneghini sono 27 con quest’ultimi avanti per 12-9 e sei pareggi; nella gara d’andata giocata lo scorso 26 settembre, vittoria dei nerazzurri per 1-0 grazie alla rete di Cortinovis al 63′, mentre l’ultima sfida a Bergamo risale alla stagione 2018-19 dove si registrò sempre la vittoria della Dea con un clamoroso 6-1.

L’arbitro dell’incontro sarà Michele Delrio della sezione A.I.A di Reggio Emilia, coadiuvato dagli assistenti Salvatore Emilio Buonocore di Marsala (Trapani) e Federico Pragliola di Terni. Nel prossimo turno l’Atalanta sarà impegnata sul campo dell’Empoli (domenica 11 ore 12.3o), mentre il Milan ospiterà la Juventus (sabato 10 ore 13).

Dove vedere Atalanta-Milan in tv e streaming

Il match Atalanta-Milan valevole per la 17.a giornata del campionato Primavera 1 (calcio d’inizio ore 15), sarà visibile sia sul canale Sportitalia (visibile in chiaro e gratuitamente sul canale 60 del digitale terrestre) sia su SI Solo Calcio, uno dei canali tematici del bouquet SI Smart, a disposizione per i possessori di un televisore HbbTv. Sarà possibile la fruizione della gara anche attraverso la App Sportitalia, scaricabile gratuitamente con versioni disponibili per dispositivi IOS e Android e visibile anche su Google Chromecast e Amazon Fire.