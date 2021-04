Dopo la netta vittoria ottenuta contro Thompson (6-3, 6-3), Fabio Fognini si prepara ad affrontare lo sloveno Filip Krajinovic negli ottavi di finale del Masters 1000 di Montecarlo. Fognini-Krajinovic si prospetta un match molto interessante tra due tennisti che, nei primi turni di questo torneo, hanno mostrato di essere in un’ottima condizione fisica. In questo articolo vi sono tutte le informazioni utili e necessarie su dove vedere Fognini-Krajinovic: streaming e diretta tv in chiaro Supertennis? Masters 1000 Montecarlo.

Il match Fognini-Krajinovic, valido per il terzo turno del Masters 1000 di Montecarlo, si giocherà Giovedì 15 Aprile con l’orario ancora da definire. Fognini-Krajinovic verrà trasmesso in diretta tv esclusiva su Sky più precisamente, i canali Sky Sport Uno e Sky Sport Arena, non vi faranno perdere nemmeno un punto di questa importante competizione. Coloro che sono abbonati a Sky potranno guardare il Masters 1000 di Montecarlo in streaming gratis direttamente dall’applicazione Sky Go, disponibile su tutti i dispositivi mobili come smart tv, smartphone, pc e tablet. Il match Fognini-Krajinovic verrà trasmesso inoltre in diretta streaming su NOW TV. Per questo match non è disponibile né lo streaming gratis né la diretta tv in chiaro su Supertennis, in quanto il Masters 1000 di Montecarlo è un’esclusiva Sky.