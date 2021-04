Dove vedere PSG-Manchester City streaming e diretta Tv Champions League

Mercoledì 28 aprile, alle ore 21:00, andrà di scena il match valido per la gara d’andata della semifinale di Champions League tra PSG Manchester City. Le due compagini si sfideranno al Parco dei Principi di Parigi. La partita si terrà a porte chiuse viste le restrizioni derivanti dall’emergenza Coronavirus.

PSG Manchester City: la presentazione del match

Il PSG si avvicina alla gara europea reduce da due vittorie consecutive in Ligue1. I francesi, infatti, hanno per 5-0 in casa contro l’Angers ed hanno vinto anche in trasferta per 3-1 contro il Metz. Nei quarti di finale di Champions League i parigini hanno superato i tedeschi del Bayer Monaco, campioni in carica. Il Manchester City si avvicina alla sfida reduce dalla vittoria in Coppa di Lega contro il Tottenham e dalla vittoria in Premier League contro l’Aston Villa per 2-1. La squadra di Pep Guardiola ha superato nei quarti di finale i tedeschi del Borussia Dortmund. Dove vedere PSG Manchester City streaming e in diretta Tv?

PSG Manchester City streaming e diretta Tv

PSG Manchester City in programma mercoledì 28 aprile, alle ore 21:00, match valido per la gara d’andata della semifinale di Champions League, sarà visibile su SKY SPORT UNO, SKY SPORT FOOTBALL e SKY SPORT (canale 251 satellite). I possessori del decoder Sky Q potranno seguirlo anche in 4K HDR. Chi invece dovesse avere la necessità di seguire la gara anche fuori casa può usufruire di Sky Go.