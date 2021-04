Juventus, ancora emergenza Covid-19: un altro giocatore positivo

Non dà mai tregua il Covid-19. La Juventus dovrà fare i conti con un nuovo giocatore risultato positivo all’ultimo giro di tamponi.

Juventus, Bonucci è positivo

Dopo la positività di Demiral, arriva anche quella di Leonardo Bonucci. Il giocatore, che ha preso parte anche alle qualificazioni della Nazionale ai prossimi Mondiali 2022, è positivo al Covid. La notizia arriva da una nota ufficiale del club bianconero, la quale recita: “Leonardo Bonucci, di ritorno dal ritiro della nazionale italiana, questa mattina è stato sottoposto a test molecolare diagnostico per COVID 19 che è risultato positivo. Il calciatore è già stato posto in isolamento domiciliare”. Alta tensione e attenzione dopo questa notizia, il difensore della Vecchia Signora ha avuto contatti con numerose persone, non solo della Juventus ma anche della Nazionale italiana e i vari staff. Inoltre ha anche disputato varie gare. Il giocatore salterà sicuramente le prossime due gare, quella contro Torino e Napoli.

Intanto, per quanto riguarda Demiral, risultato positivo mentre era in ritiro con la propria Nazionale, è rientrato a Torino e si è messo subito in isolamento al J Hotel. La Juve fa sapere: “Il giocatore, a causa della riscontrata positività al Covid 19 avvenuta mentre era in ritiro con la nazionale turca in data 26 marzo 2021, è rientrato in Italia con volo sanitario autorizzato dalle autorità competenti e proseguirà il suo isolamento fiduciario presso il J Hotel”.