Juventus, Andrea Pirlo: “Incontro Allegri-Agnelli? Lo sapevo”

Andrea Agnelli avrebbe incontrato Max Allegri per un ritorno alla Juventus. Queste le voci che girano da alcuni giorni. Tra il presidente bianconero e l’ex tecnico non c’è soltanto un rapporto legato al lavoro, anche di una lunga amicizia. Questo lo sanno tutti.

Juventus, Pirlo sa dell’incontro Agnelli-Allegri

Le voci dell’incontro erano riferite soprattutto ad un confronto legato al ritorno di Max. Oggi, in conferenza stampa, in vista dell’atteso recupero di Juventus-Napoli, è venuto spontaneo chiedere a Pirlo se sapesse dell’incontro. Il tecnico attuale della Vecchia Signora ha risposto così: “Il calcio è una cosa, l’amicizia va ben oltre. Il presidente mi aveva avvertito di questo incontro. So della sua fiducia, anche se poi starà a me dimostrare di poter essere l’allenatore della Juventus anche l’anno prossimo”.

Su un possibile fastidio legato al loro incontro, definito solo di amicizia, Pirlo puntualizza: “No io ho un contatto quotidiano col presidente, ci diciamo sempre tutte le cose che succedono. Ero al corrente di questo incontro e della sua fiducia”.

Le parole di Andrea Pirlo confermano ancora una volta la fiducia che il club piemontese ha nei riguardi del suo allenatore. Max Allegri resta un punto interrogativo, così come il futuro di Pirlo.